Électricité : dans le Nord, de nouveaux câbles pour limiter le risque de délestage

La naissance d'une interconnexion ultra moderne entre la Belgique et la France. Ce vendredi a été inaugurée entre Avelgem (Belgique) et Avelin (France), une liaison électrique 2.0 : avec des câbles doublés, sa performance passe de 3 GW à 6 GW et permet de transmettre plus de courant. Au total, plus de trois millions de clients français seront mieux alimentés grâce à l'installation de cette technologie supérieure. Une installation qui tombe au meilleur des moments pour l'Hexagone, souligne Xavier Piechaczyk, président de RTE, le gestionnaire du réseau électrique.

Effectivement, la France va fortement importer d'électricité cet hiver pour éviter le black-out, dans un contexte de crise énergétique et d'éventuels délestages à prévoir.

Les Français prévenus trois jours avant une coupure

"Les coupures ne sont pas une fatalité. Nous allons prévenir les Français trois jours avant", assure-t-il d'abord au micro d'Europe 1, précisant que "les Français, les entreprises et les collectivités locales auront trois jours pour s'organiser et faire le jour J les bons écogestes." Selon lui, les potentielles coupures de courant peuvent être évitées si tout le monde adopte adopte ces bons gestes et réduit sa consommation d'énergie.

Xavier Piechaczyk concède que c'est pour éviter au mieux le risque de délestage que de nouvelles interconnexions sont mises en service "le plus vite possible". "C'est de la capacité d'importation supplémentaire", souligne-t-il, "et donc ça fait baisser les jours Ecowatt rouge", évoque le président de RTE, expliquant d'une alerte rouge signifie la programmation d'une coupure d'électricité.

Xavier Piechaczyk, président de RTE.

Crédits : Maximilien Carlier/Europe 1

Au micro d'Europe 1, Xavier Piechaczyk appelle tout un chacun à se mobiliser, et rappelle que le risque d'Ecowatt rouge est corrélé à la température qu'il fait à l'extérieur.