Créer un nouveau parti ou «apporter un nouveau souffle» au PS... Union difficile pour la gauche anti-Nupes

La Convention, c'est le nom du mouvement que Bernard Cazeneuve lance officiellement ce samedi à Créteil. En présence de François Hollande, l'ancien Premier ministre veut fédérer la gauche anti-Nupes. Mais l'Union n'est pas si simple. François Hollande et Bernard Cazeneuve ou Anne Hidalgo et Carole Delga, tous de farouches opposants à la Nupes, ont du mal à se mettre d'accord. D'un côté comme de l'autre, le problème, c'est la méthode.

"Apporter un nouveau souffle au parti"

Les premiers veulent dépasser le Parti socialiste avec la création d'un nouveau parti social démocrate, dans l'espoir d'attirer les déçus du macronisme et du mélenchonisme. Les autres espèrent opérer de l'intérieur et faire sortir le PS de la Nupes, comme l'explique le Premier secrétaire adjoint Nicolas Mayer-Rossignol. "Nous, nous avons fait le choix de rester au Parti socialiste, parce que nous sommes socialistes tout simplement. Moi, je respecte les choix de chacun, Bernard Cazeneuve est un ami en plus. Mais je tiens à rester au Parti socialiste et je pense qu'il faut aussi apporter un nouveau souffle au parti", souligne-t-il.

Une petite compétition s'installe entre les différentes initiatives à gauche. La semaine dernière, Carole Delga organisait un rassemblement de la motion Refondation, un moyen de "mettre la lumière sur elle en première", analyse un socialiste.

Seul point commun : tous veulent battre Olivier Faure, l'actuel chef des socialistes et partisan de la Nupes.