Covid : "Les régions veulent être partenaires, on nous traite comme des adversaires", déplore Pécresse

INTERVIEW

Pour beaucoup, cela ne fait plus guère de doutes : le gouvernement va bel et bien annoncer dans les jours qui viennent un troisième confinement, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, qui poursuit lentement mais sûrement sa progression en France. "Si un reconfinement est inéluctable, alors il faut nous le dire", a lancé lundi sur Europe 1 Valérie Pécresse. Mais la présidente de la région Ile-de-France a surtout fustigé le manque de collaboration entre l'Etat et les collectivités. "Nous voulons être partenaires et on nous traite comme des adversaires. C’est inutile et c’est stérile", a-t-elle déploré.

