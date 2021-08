Covid : la crise sanitaire durera "encore plusieurs mois", avertit Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a alerté ce mercredi, en ouvrant un Conseil de défense sanitaire, sur la "situation dramatique" de l'épidémie aux Antilles, où "l'augmentation des contaminations se traduit par une explosion des formes graves" de Covid-19 et une saturation des hôpitaux.

"Un scénario d'urgence est aujourd'hui devant nous", cette situation "implique la solidarité inconditionnelle de la Nation" et offre "la démonstration cruelle" que "la vaccination est le moyen le plus efficace" face au virus, a souligné le chef de l'Etat lors de ce Conseil de défense en visioconférence depuis le Fort de Brégançon (Var)."La crise sanitaire n'est pas derrière nous" et durera "encore plusieurs mois", a encore averti Emmanuel Macron.

