Covid-19 : la situation est "maitrisée mais fragile", selon Jean Castex

Le Premier ministre, Jean Castex, a donné des indications sur la situation épidémique en France lors d'une conférence de presse jeudi. Il estime que la situation en France est "maitrisée" mais "fragile". Cette qualification tient compte des résultats obtenus notamment dans les autres pays européens. Alors que les contaminations flambent par exemple en Irlande, Jean Castex estime que Paris ne s'en sort pas si mal.

"Une situation comparative plus qu'honorable"

"Notre situation, je la qualifierai par deux mots : maîtrisée par rapport à ce que l’on observe chez nos voisins ; mais fragile car le virus circule activement sur notre territoire. Et d’autant plus fragile avec l’élément nouveau que constitue l’émergence de nouvelles souches plus contagieuses du virus", a ainsi estimé Jean Castex.

Pour autant, le Premier ministre a souligné le fait qu'en "France nous avons été l’un des premiers pays touchés de façon violente par cette seconde vague. Face à cette situation, tous les pays ont pris des mesures de restriction pour freiner l’épidémie. Les résultats de notre stratégie nous placent aujourd’hui dans une situation comparative plus qu’honorable en Europe, tant au niveau des taux d’incidence que des taux de positivité des tests."