Coronavirus : ce que contiennent les lettres échangées par Anne Hidalgo et Agnès Buzyn

A l'approche des élections municipales de mars, la bataille fait rage entre les prétendants à la mairie de Paris, notamment entre la candidate de La République en marche Agnès Buzyn et la maire sortante Anne Hidalgo. L'épidémie de coronavirus Covid-19 fait d'ailleurs l'objet d'une passe d'armes entre les deux candidates et leurs équipes depuis qu'Agnès Buzyn a affirmé lundi matin sur Europe 1 qu'il "n'y [avait] pas eu de contact avec la mairie de Paris" lorsqu'elle était encore ministre, quant à un éventuel plan d'action pour la capitale dans la lutte contre la maladie. "Il est très important d'anticiper. Il faut que l'ensemble des agents qui travaillent à la mairie soient préparés et formés", a déclaré Agnès Buzyn. "A mon avis ils ne le sont pas aujourd’hui".

"La ministre a menti", estime l'entourage d'Hidalgo

Des affirmations qui ont fortement déplu à l'entourage d'Anne Hidalgo. Pour justifier un contact entre la Ville et le niveau ministériel, le premier adjoint d'Anne Hidalgo Emmanuel Grégoire a ainsi fourni aux médias, dont Europe 1, un échange de courriers entre la mairie et le ministère des Solidarités et de la Santé, lors d'une conférence de presse organisée lundi après-midi.

"La ministre a menti ce matin sur votre antenne", a ensuite dénoncé Emmanuel Grégoire sur Europe 1 . "La ville de Paris est prête", a-t-il répondu à l'ex-ministre, évoquant des échanges "réguliers" et "depuis plusieurs semaines" avec "la Direction générale de la santé, l'Agence régionale d'hospitalisation et l'Agence régionale de santé". "Fin janvier, la maire avait elle-même saisi la ministre pour lui poser un certain nombre de questions sur les dispositifs à mettre en œuvre. L’ex-ministre semble oublier, mais elle lui a répondu",a-t-il souligné.

Un courrier envoyé le 31 janvier

Pour appuyer ses propos, l'adjoint a donc fourni aux médias deux lettres, qui prouvent l'existence de contacts entre la Ville de Paris et le ministère au sujet du virus. Le premier courrier, où figure la signature Anne Hidalgo, est adressé à la ministre Agnès Buzyn et daté du 31 janvier dernier. La maire de Paris y informe Agnès Buzyn que "dans le cadre de l'épidémie de coronavirus 2019-nCov en Chine, la Ville de Paris se mobilise pour contribuer à la veille sanitaire mise en place au niveau nationale par le Ministère des Solidarités et de la Santé".

La maire de Paris écrit que sa ville "relaie ainsi régulièrement les informations et recommandations de la Direction générale de la Santé à ses services et diffuse sur ses panneaux lumineux et sur son site internet les conseils d'hygiène permettant de lutter contre la propagation des virus hivernaux".

"Je vous remercie vivement de votre mobilisation"

La réponse du ministère de la Santé à la mairie de Paris est datée du 12 février, soit quelques jours avant le remplacement de Benjamin Griveaux par Agnès Buzyn, le 16. "Vous m'avez fait part des dispositions prises par la Mairie de Paris et ses équipes sur les informations et recommandations du Ministère en charge de la Santé, relatives à l'épidémie de coronavirus 2019 n-CoV en Chine et je vous remercie vivement de votre mobilisation, ainsi que de celle de vos services", indique le courrier adressé à Anne Hidalgo qui affiche la signature d'Agnès Buzyn.

Il répond par exemple à une interrogation de la Ville de Paris "sur l'application de la période de confinement à 14 jours à l'ensemble des familles revenant de Chine". "Celle-ci est en adéquation" avec les recommandations du ministère, estime alors Anne Hidalgo.