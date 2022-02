Convoi pour la liberté : «Il y a une instrumentalisation de la fatigue des Français»

A l'image des Canadiens, des Français ont initié une mobilisation pour protester contre l'application du pass vaccinal. Des habitants des quatre coins du pays ont pris part depuis mercredi au convoi de la liberté , dont la destination finale est programmée à Paris vendredi soir, et cela en dépit de l'interdiction de la préfecture.

"Des mesures proportionnées" selon Attal

Comment est née une telle initiative ? Ce vendredi sur Europe Matin, Gabriel Attal a pointé du doigt une "instrumentalisation" de certaines personnalités politiques qui cherchent à "capitaliser politiquement cette lassitude et cette fatigue en essayant de lancer des mouvements ", a-t-il déploré, citant notamment Florian Philippot, le président des Patriotes. Le porte-parole du gouvernement a également souligné la lassitude des Français "face à une épidémie qui dure depuis deux ans". "Encore une fois, il y a une lucidité sur la fatigue et la lassitude des Français vis-à-vis de cette crise", a plaidé Gabriel Attal. "On a tous marre."

Il a toutefois tenu à mettre en perspective les décisions du gouvernement et les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie mondiale : "On a fait le choix depuis le début de prendre des mesures proportionnées. Vous avez vu chez nos voisins un certain nombre de pays qui ont reconfiné, qui ont mis en place des couvre feu, qui ont fermé des bars, qui ont fermé des restaurants", a-t-il rappelé.