Convention pour le climat : Cyril Dion attend qu’Emmanuel Macron "respecte son engagement"

INTERVIEW

"On attend qu’il respecte son engagement", a déclaré Cyril Dion, garant de la Convention citoyenne pour le climat, dont les 150 citoyens attendent une réponse d'Emmanuel Macron à leurs propositions lundi. Ce dernier, a indiqué l'Elysée, "apportera une réponse aux propositions et fera des annonces", sans donner plus de détails.

"Qu'on ne perde pas de temps!"

"Le gouvernement est en train d’étudier leurs propositions, et on sait qu’à la fois dans les ministères et à l’Elysée, c’est en train de chauffer sous le casque. Et ensuite il y aura la réponse à la réponse", rappelle Cyril Dion, car les citoyens pourront donner leur avis au Président. Celui-ci avait indiqué qu'il ferait passer des mesures "sans filtre au Parlement, au référendum et à l'application réglementaire", comme l'avait souligné le réalisateur sur notre antenne le 19 juin.

"Quand il est venu voir les citoyens de la Convention, il a expliqué que le 'sans filtre' pouvait s’appliquer pour toutes les propositions suffisamment abouties, notamment dans leur transcription juridique", a ajouté Cyril Dion. Or, dit-il, "on a fait ce travail-là : le but maintenant, c'est que toutes ces propositions qui sont abouties sur le plan juridique et sur leur financement puissent passer sans filtre au Parlement, en référendum, ou que tout ce qui peut être appliqué directement par voie directement le soit, qu'on ne perde pas de temps !"

"Recréer des espaces démocratiques"

L'auteur et réalisateur du documentaire Demain souhaite voir se mettre en place un nouveau processus démocratique et n'exclut pas que sur les sujets concrets proposés par la Convention, il y ait une consultation citoyenne. "En France, la seule personne habilitée à proposer un référendum, c'est le Président de la République", rappelle-t-il. Mais "s'il y a des sujets sur lesquels on se rend compte qu'on est déjà d'accord", dit-il, on pourrait directement passer "par la voie réglementaire", sans passer par le Parlement.

Pour lui, Emmanuel Macron peut "aller plus loin", d'autant que selon lui aujourd'hui "la distorsion qu'il y a entre ce que la population souhaite faire, ce que les élus font et la confiance de la population dans les élus devient immense. C'est aussi un des objectifs de cet exercice de Convention citoyenne : recréer des espaces démocratiques dans lesquels on redonne du pouvoir aux citoyens, dans lesquels on peut, ensemble, orienter la société sans être uniquement dépendants d'élus qui malheureusement ne tiennent pas toujours leurs promesses."