Contre les discriminations, "il faut que les gens connaissent leurs droits", estime Moreno

INTERVIEW

En avril, une grande consultation citoyenne en ligne sur les discriminations avait été lancée par Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes et de la diversité, notamment pour recueillir à la fois des témoignages mais aussi des propositions concrètes. Au total, plus de 135.000 participants ont été recensés, indique la ministre, invitée mercredi d'Europe 1. Pour elle, un des chantiers prioritaires est de faire connaître au plus grand nombre les dispositifs déjà existants. Car "la plupart des personnes ne connaissent pas les lois" contre les discriminations, regrette-t-elle.

>> Plus d'informations à suivre