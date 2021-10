Election présidentielle : Xavier Bertrand refuse un congrès "d'affrontement"

Xavier Bertrand est bien décidé à faire cavalier seul. Hostile à l'organisation d'une primaire à droite, le président du Conseil régional des Hauts-de-France s'est opposé fermement à la tenue d'un congrès visant à élire un candidat pour se lancer dans la course à la présidentielle en 2022. Beaucoup à droite espéraient qu'il accepte de se soumettre au vote des militants le 4 décembre, date à laquelle les adhérents LR désigneront leur candidat pour 2022. Mais le président de la région Ile-de-France, qui n'a jamais voulu d'une primaire ouverte, refuse aussi un congrès où il serait en compétition avec les autres candidats.

Un "appel au rassemblement"

Jeudi soir, sur France 2, il a une fois de plus détaillé sa position. "On en a soupé des primaires : la primaire de 2016 qui été source de divisions, qui ne nous a pas permis de l'emporter", a-t-il déclaré. "Et les adhérents de LR ont dit non à une primaire. Ce que je lance ce soir, c'est un appel au rassemblement." Un rassemblement qui s'organiserait évidemment autour de lui. Xavier Bertrand martèle, sondages à l'appui, qu'il est le seul à pouvoir l'emporter à droite.

C'est la raison pour laquelle il souhaite discuter avec Valérie Pécresse, Michel Barnier ou Eric Ciotti, et cela avant le 13 octobre, date limite de dépôt des candidatures pour participer au congrès. L'objectif est d'arriver le 4 décembre avec un seul nom à soumettre aux militants. Les adhérents LR "ont écarté la primaire, ce n'est pas pour en refaire une sous une forme déguisée", a-t-il affirmé au Figaro. Le président des Hauts-de-France, "plutôt que de s'opposer les uns aux autres", a proposé aux autres candidats "que l'on se rencontre très rapidement, avant le 13 octobre", soit la date limite pour le dépôt des candidatures.