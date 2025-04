Congrès du PS : Nicolas Mayer-Rossignol prend la tête des anti-Faure

Quelques semaines avant le congrès du Parti socialiste, destiné à élire son président, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol a été désigné jeudi candidat de l'alliance s'opposant à Olivier Faure. Cette dernière regroupe également la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy et le député Philippe Brun.

Le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol a été désigné jeudi candidat à la présidence du PS lors du futur congrès, au nom de la motion des principaux opposants à Olivier Faure, ont-ils annoncé dans un communiqué.

Ils confirment ainsi la fusion des courants des trois des principaux opposants au premier secrétaire, Nicolas Mayer-Rossignol, la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy et le député Philippe Brun. Ils avaient entamé des discussions en ce sens il y a une dizaine de jours.

Comme lors du dernier congrès à Marseille, Nicolas Mayer-Rossignol est le premier signataire de la motion, devant Hélène Geoffroy, Philippe Brun, la présidente d'Occitanie Carole Delga, le maire de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) Karim Bouamrane et l'élue de Paris Lamia El Aaraje.

"Aujourd'hui nous sommes parvenus à un nouveau rassemblement, le plus large au sein du Parti socialiste et à un texte d'orientation commun", écrivent-ils, évoquant un rassemblement "inédit par son périmètre comme par sa composition". "Il est porté par un pack, une équipe renouvelée et expérimentée composée de personnalités issues de parcours, d'horizons et de territoires divers, ruraux comme urbains", se félicitent-ils.

Main tendue à Boris Vallaud

Les signataires tendent à nouveau la main à Boris Vallaud, le chef des députés PS, qui a lui aussi annoncé son intention d'être candidat. "Nous lui proposons une fois encore de rejoindre ce grand rassemblement inédit à vocation majoritaire, sans préalable sur le dispositif humain, ouvert à toutes les bonnes volontés", insistent-ils, rappelant qu'ils partagent ses propositions "sur la nécessité de remettre le Parti au travail, sur la création d'un institut de formation et de recherche pour les militants, sur la nécessité de renouer le lien avec nos élus locaux et les territoires".

Appelant à "une clarification de la ligne politique du Parti socialiste", ils réaffirment "que le NFP est caduc", et réclament "que la ligne politique majoritaire issue de ce congrès exclut toute ambiguïté vis-à-vis de LFI". Ils promettent "dès le lendemain du Congrès", de s'atteler "à former une fédération de la Gauche dotée d'une plateforme programmatique commune, qui rassemblera notamment toute la famille des socialistes dispersés".

"C'est en son sein et non pas via une primaire sans cohérence sur le fond, que pourra émerger un processus pour désigner un ou une candidate", poursuivent-ils, en opposition à "la plateforme" de gauche allant du député ex-LFI François Ruffin au leader de Place Publique Raphaël Glucksmann, que souhaite Olivier Faure.