Congé après la perte d'un enfant : "Aucun de mes collègues ne manque d'humanité", assure le député LREM Roland Lescure

Le tollé est allé jusqu'à pousser Emmanuel Macron à rectifier le tir. En refusant de soutenir l'allongement du congé pour la perte d'un enfant, la majorité LREM à l'Assemblée nationale a suscité la colère de l'intégralité de l'opposition. Face à la polémique, et après que le président de la République ait demandé au gouvernement "de faire preuve d'humanité", la proposition de loi initiale UDI-Agir sera finalement inscrite à l'agenda du Sénat la semaine du 3 mars. Invité lundi d'Europe 1, le député des Français de l'étranger Roland Lescure a toutefois tenu à défendre ses collègues de la majorité. "Aucun ne manque d'humanité", a-t-il assuré.

"Sur la méthode, on aurait pu faire mieux", reconnaît d'entrée Roland Lescure, au micro d'Aurélie Herbemont. Mais, ajoute-t-il, rappelant que 4.500 familles perdent un enfant chaque année, "le sujet n'est pas de savoir si on doit prendre 5, 7 ou 12 jours de congé par an (...) mais comment on réinvente la solidarité nationale pour ces drames".

"Il faut faire mieux et plus"

La proposition de loi, note-t-il, était "une fausse bonne solution, qui "ne concernait que les salariés du privé". Désormais, estime le député des Français d'Amérique du nord, "il faut faire mieux et plus". Mais, assure-t-il, "je connais mes collègues. Aucun d'entre eux ne manque d'humanité". "Il ne faut surtout pas créer une compétition autour de l'humanité", conclut-il.

"Il faut qu'on accompagne les familles", poursuit Roland Lescure, "pas seulement sur l'enjeu des congés, mais aussi sur l'accompagnement psychologique, sur la capacité qu'ont ces familles à se reconstruire".