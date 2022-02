Commission des finances : «Je ne démissionnerai pas du mandat» de président, annonce Woerth

L'annonce a fait l'effet d'une bombe au sein de l'Assemblée nationale. Eric Woerth, député et président de la commission des Finances, a annoncé cette semaine se rallier à Emmanuel Macron , dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Une annonce vivement critiquée par les membres des Républicains, son ancienne famille politique, mais aussi par le reste de l'opposition.

"Il n'y a plus de vote"

En cause notamment, sa fonction de président de la commission des finances qui jusqu'à présent était attribuée à un membre de l'opposition. Un détail important que le député de La France Insoumise, Ugo Bernalicis, n'a pas manqué de rappeler ce mercredi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Face aux attaques, Eric Woerth ne souhaite pas quitter sa fonction : "Je ne vais pas partir. L'Assemblée va siéger encore une dizaine de jours alors je ne vais démissionner, d'autant plus que j'ai mon rapport (à présenter) dans une semaine", précise-t-il au micro d'Europe 1.

"J'en ai parlé à Christian Jacob , le président du Parti des Républicains, il n'est pas très content forcément", commente l'ancien ministre. Éric Woerth précise néanmoins que cela n'aura pas de conséquences sur l'institution : "Je rappelle qu'il n'y a plus de vote et qu'il n'y a plus non plus de travaux de contrôle à la commission des finances. On est seulement dans des auditions donc non, je ne veux pas démissionner de ce mandat", explique-t-il. Et d'ajouter : "Je sais bien que cela ferait plaisir à certains mais désolé, je ne le ferai pas".