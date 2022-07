Christophe Béchu ministre de la Transition écologique : comment réagissent les Angevins ?

Le gouvernement d'Élisabeth Borne est au grand complet. 41 ministres et secrétaires d'État, 19 entrants et cinq partants. Parmi les promus, on trouve Christophe Béchu. Ce proche d'Édouard Philippe succède à Amélie de Montchalin au ministère de la Transition écologique. Il est aussi le maire d'Angers depuis huit ans. Des Angevins plutôt partagés sur son action à la tête de la ville.

La transition écologique, "l'une des trois priorités du mandat" à Angers

"Dans la perspective éventuelle que cette majorité se succède à elle-même, il y a clairement des trous dans la raquette qu'il conviendrait de pouvoir compléter", affirmait Christophe Béchu le 7 septembre dernier, aux journées parlementaires LREM organisées dans sa ville. Le maire d'Angers adressait alors à un appel du pied assez net à Emmanuel Macron. Une proximité avec le Président a mené à une nomination de ministre de la Transition écologique ce lundi.

À la mairie d'Angers, on s'en félicite. "Pour moi, cela a du sens lorsqu'on voit la manière dont les choses se développent à Angers", se réjouit Hélène Cruypenninck, adjointe à l'Environnement de la commune. "La transition écologique, c'est l'une des trois priorités du mandat 2020-2026."

"Une prise de conscience très récente"

Un enthousiasme loin de faire l'unanimité à Angers, pourtant désignée ville la plus verte de l'Hexagone. Pour l'opposante municipale socialiste Sylvia Camara-Tombini, Christophe Béchu n'a fait qu'hériter de cette situation. "En terme d'écologie, il y a eu une prise de conscience qui est quand même très récente. Il me semble important qu'on puisse nommer au ministère des personnes qui ont un minimum d'expérience dans ce domaine. C'est un très mauvais signal envoyé à l'écologie", regrette-t-elle.

Christophe Béchu pourrait effectuer son retour à Angers dès ce vendredi. Il y est attendu de longue date au parc floral Terra Botanica, dont il avait initié la construction il y a douze ans, lorsqu'il présidait le département.