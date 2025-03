«C'est complètement antidémocratique» : avant la décision d'inéligibilité de Marine Le Pen, les Alsaciens divisés

Lundi, Marine Le Pen pourra être frappée d'inéligibilité dans l’affaire des assistants d’eurodéputés du Front national. Si tel est le cas, elle ne pourra pas se présenter en 2027, une perspective qui divise les Alsaciens rencontrés par Europe 1.

Le procès de Marine Le Pen est-il politique ? La justice est-elle influencée ? À la veille d'une décision de justice qui peut faire basculer la carrière politique de la finaliste des deux dernières élections présidentielles, ce sont les questions que se posent certains Français rencontrés par Europe 1. À l'instar de Marco et Thomas, pour qui Marine Le Pen "est une adversaire de Macron". Il y a toujours de la politique derrière, c'est n'importe quoi". "C'est ce qu'ils avaient fait avec Sarkozy aussi et avec Fillon", renchérit le second Strasbourgeois. "À mon avis, il faudrait totalement séparer comme ça, la politique n'a aucune main sur la justice."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je vois pas pourquoi on devrait punir tous ces électeurs"

Un peu plus loin, un Mulhousien juge même que frapper Marine Le Pen d'inéligibilité serait tout bonnement liberticide. "C'est complètement antidémocratique, je vois pas pourquoi on devrait punir tous ces électeurs."

Mais tous ne l'entendent pas de cette oreille. "Il n'y a pas à contester une décision de justice, si c'est avéré, pourquoi elle ne devrait pas être comme tous les justiciables ?", lance cette Alsacienne. "La justice est indépendante", juge cet autre homme. "Donc s'il y a une instruction qui doit se faire, qu'ils soient jugés comme les autres, que ce soit pour Marine Le Pen ou pour Nicolas Sarkozy."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ces Strasbourgeois espèrent que la décision de la justice lors du procès de demain sera neutre, en dehors de toute influence politique.