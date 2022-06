Centre-gauche, constructif... Qu'est-ce que le groupe UTILES, le dixième de l'Assemblée ?

Un nouveau groupe pourrait voir le jour à l'Assemblée nationale ce lundi. Le groupe UTILES, pour Ultramarins, territoires, insularités, liberté, égalité et solidarités, qui deviendrait ainsi le dixième de l'Assemblée. Il se situe au centre-gauche, se veut constructif et souhaite incarner l'anti-Nupes. Composé de membres de l'ancien groupe Libertés et Territoires, de dissidents socialistes, mais aussi de députés de Corse ou d'outre-mer, ce nouveau groupe pourrait donc naître ce jour, sur une ligne constructive. "Ma gauche c'est, je crois, une capacité à pouvoir travailler sur le fond, à pouvoir poser des lignes rouges", explique Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime.

"Nous ne voulons pas bloquer le pays"

L'élu insiste : il s'agit de "dire au gouvernement, comme à dire aux Français : 'Nous ne voulons pas bloquer le pays, nous ne voulons pas bloquer les institutions, soyez à l'écoute de ce que nous avons à dire.' Je crois que c'est la noblesse du rôle de parlementaire", poursuit-il.

Liberté de vote

Plusieurs questions restent à trancher en interne sur l'organisation du groupe, mais la règle devrait être la liberté de vote. Selon les textes, le gouvernement pourrait de ce fait compter sur les 15 à 17 voix de ses députés, et peut être même davantage. Un futur membre prédit qu'il pourrait s'agrandir au cours de la mandature, notamment si des socialistes venaient à claquer la porte de la Nupes.