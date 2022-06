Elections législatives : les Français d'Outre-mer, appelés aux urnes dès ce samedi

Six semaines après les présidentielles, place désormais aux législatives. Alors que les électeurs de la métropole voteront dimanche pour le premier tour, les Français d'Outre-mer se sont rendus aux urnes dès aujourd'hui pour élire leurs députés. Le scrutin vise à départager 55 candidats pour quatre sièges à pourvoir. Mais à la mi-journée, les chiffres officiels de participation sont tombés et confirment une très forte abstention.

En effet, à peine 7,2 % des électeurs étaient allés voter à 12h, un chiffre en recul de deux points par rapport aux données récoltées il y a cinq ans à la même heure. L'année 2017 avait été marquée par un très fort taux d'abstention qui était monté jusqu'à 74 %.

"Je remplis mon devoir"

Ce samedi matin pourtant, quelques Martiniquais ont tenu à être parmi les premiers à voter. "Pour moi, c'est très, très très important parce que j'ai le droit de voter et je suis un Français. Alors je remplis mon devoir", indique cet habitant. Même son de cloche chez Angélique, mère de famille : "Trop de personnes se sont battues pour que j'ai le droit de vote. Vu comment les choses vont, je pense qu'il y a eu trop d'abstention et aujourd'hui, on a ce que l'on a", exprime-t-elle.

Quant à savoir comment départager les candidats, Angélique a choisi la méthode la plus simple. "Je me suis simplement rapprochée de celui qui, à mon sens, correspondait plus à mes convictions. Verdict à partir de 18h ce samedi, heure locale. Il sera minuit en France. A l'inverse du scrutin présidentiel, les résultats seront connus dès la fin des opérations de dépouillement ce samedi soir.