«Ce qu'on a fait à Mohamed Amra, on le fera systématiquement» : Bruno Retailleau juge son premier bilan encourageant

Sécurité, immigration, narcotrafic... Quel est le bilan du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, six mois après sa prise de fonction ? Bruno Retailleau a présenté ce jeudi 10 avril son bilan, qu'il estime encourageant. Sur le plan de l'immigration par exemple, les régularisations ont baissé de 20% et les interpellations d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 6%.



Immigration, interpellation d'étrangers ou encore chiffres sur la délinquance... Bruno Retailleau est longuement revenu ce jeudi 10 avril sur son bilan au ministère, six mois après sa nomination. Un premier bilan positif selon le ministre de l'Intérieur, avec une baisse de 20% des régularisations.

Hausse des interpellations d'étrangers en situation irrégulière

Les interpellations des étrangers en situation irrégulière, elles, ont augmenté de 6%. De plus, 1.307 titres à des étrangers menaçant l'ordre public ont été retirés et le locataire de Beauvau ne compte pas s'arrêter là.

Une circulaire pour durcir les conditions de naturalisation doit être envoyée au préfet dans les prochaines semaines. Second bilan dressé par Bruno Retailleau, la lutte contre la délinquance, à commencer par la criminalité organisée et le trafic de drogue.

"On ira les débusquer où qu'ils soient"

Les saisies de cocaïne, par exemple, ont connu une hausse de 202% sur les deux premiers mois de 2025, par rapport à la même période l'an dernier. Le ministre explique avoir fait des narcotrafiquants "sa principale bataille."

"Ce qu'on a fait à Mohamed Amra, on le fera systématiquement et c'est un signal qu'on envoie à ces criminels : on ira les débusquer où qu'ils soient et ils le perdront, où qu'ils soient. Donc il faut qu'on adapte notre action, notamment avec des accords internationaux."

La délinquance au quotidien quant à elle enregistre une baisse globale des délits ces 6 derniers mois selon les chiffres de Beauvau, notamment les vols avec violence (-19%). Un bilan qui s'inscrit toutefois dans un effet post-JO et la dynamique que son prédécesseur Gérald Darmanin avait enclenchée.