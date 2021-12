Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Quelques jours après sa conférence de presse sur l'Europe, Emmanuel Macron reprend la parole. Le président de la République est revenu sur son bilan, sa gestion des crises des Gilets jaunes et du Covid-19, lors d'un long entretien diffusé ce mercredi sur TF1, enregistré le 12 décembre dernier.

La vaccination des enfants "souhaitable" mais pas obligatoire

"Entre Noël et le jour de l'an, nous aurons dans nos services hospitaliers une très forte pression", a affirmé le président de la République, avant de rappeler que le virus "dictait le calendrier". Emmanuel Macron a aussi insisté sur la troisième dose du vaccin. Il a appelé les Français encore non vaccinés à se rendre au centre de vaccination. Le président a par ailleurs jugé "souhaitable" la vaccination des 5-11 ans, même s'il a indiqué qu'il s'agissait du "choix des parents".

Au sujet de l'obligation vaccinale, Emmanuel Macron a estimé que "nous y étions quasiment". "C'est une hypothèse qui existe, quand on a déjà vacciné 90% de ceux qui y sont éligibles".

Le président de la République pense avoir changé au cours de la crise sanitaire. Il a confié être "devenu plus sensible" aux inégalités.

"Le quoi qu'il en coûte est bien là"

Emmanuel Macron a rappelé les investissements consentis dans le cadre du Ségur de la Santé, ainsi que les aides octroyés aux entreprises suite au premier confinement. "Le résultat est là", a-t-il indiqué. "Nous avons aujourd'hui un taux de chômage qui est au plus depuis 15 ans".

Emmanuel Macron regrette ses petites phrases

Suite à la diffusion d'images d'archives, le président de la République est revenu sur des petites phrases qui ont choqué les Français, comme "Je traverse la rue et je vous trouve un travail", lancé à un demandeur d'emploi. S'il a regretté que nous soyons dans une "société de la décontextualisation", Emmanuel Macron a reconnu qu'il avait "blessé les gens". "Je ne le referai plus", a-t-il promis. "Mais je garde la même volonté de bousculer les choses", a-t-il ajouté.

Président des riches ?

Emmanuel Macron rejette cette image de "président des riches", dans laquelle "on veut l'enfermer". "Je sais d'où je viens", a insisté le président de la République.

L'affaire Benalla n'est pas "une affaire d'Etat"

"Alexandre Benalla n'a pas été protégé au-delà de ce qu'il devait l'être", a déclaré le président de la République au sujet de l'affaire Benalla. Selon lui, l'affaire a fait "pschitt", même si "cela a été un moment difficile". Alexandre Benalla, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, a été condamné début novembre pour des violences lors de la manifestation de la Fête internationale des travailleurs de 2018, à Paris. Il a été placé en garde à vue mardi 14 décembre dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption autour d’un contrat de sécurité signé entre l’oligarque russe Iskander Makhmudov et son ancien acolyte Vincent Crase.

Crise des Gilets jaunes

"Personne n'a vu cette crise venir", a reconnu Emmanuel Macron. Pour le président, la "révolution est possible" et doit se faire avec les gilets jaunes, "ces femmes et ces hommes qui ont dit 'vous ne nous reconnaissez pas'". "J'ai vu la violence absurde", a affirmé Emmanuel Macron, interrogé sur le saccage de l'Arc de Triomphe lors d'une manifestation de Gilets jaunes. "J'ai vu les esprits se dissoudre", a ajouté le président. "Dans une démocratie, on n'a pas le droit des discours de haine envers les dirigeants".

Plus d'informations à suivre...