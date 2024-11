Budget 2025 : pourquoi Marine Le Pen accentue la pression sur Michel Barnier ?

Marine Le Pen votera une motion de censure "si le pouvoir d’achat des Français est amputé". La présidente du groupe Rassemblement nationale à l’Assemblée accentue la pression sur Michel Barnier, qui n’a jusqu’ici pas réellement fait de concessions au RN sur le projet de loi de finances. Parmi les soutiens du Premier ministre, la menace est prise au sérieux, même si beaucoup font le pari que Marine Le Pen n’appuiera finalement pas sur le bouton.

Un coup de bluff de Marine Le Pen selon le bloc central

Si l’épée de Damoclès est bien présente au-dessus de la tête du gouvernement, l’entourage de Michel Barnier refuse de céder à la panique et jure que le Premier ministre est attentif aux réclamations de Marine Le Pen. Un habitué des couloirs du Palais Bourbon anticipe des concessions tardives de Matignon, juste avant le 49.3, pour permettre au RN de revendiquer une victoire politique et éviter ainsi d’être renversé.

Au sein du socle commun, l’hypothèse d’une motion de censure n’est pas écartée, même si l’on préfère parier sur la rationalité de Marine Le Pen. "On sait que le RN et le NFP peuvent créer des conditions de censure, mais chacun devra assumer ses responsabilités. On est dans une situation compliquée, rajouter de la confusion à la confusion n’est pas souhaitable", appuie Laurent Marcangeli, président du groupe Horizons à l’Assemblée.

Beaucoup au sein du bloc central misent sur un coup de bluff de Marine Le Pen, en quête d’un rapport de force avec Matignon. Autre éventualité : le dépôt d’une motion de censure, avec l’assurance qu’elle ne soit pas votée par la gauche. Manière de revendiquer le rôle d’opposante, sans avoir à assumer les conséquences d’un désordre politique.