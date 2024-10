Budget 2025 : Michel Barnier avance sur une ligne de crête et sous surveillance d'Emmanuel Macron

C'est une semaine décisive pour le gouvernement. Le budget 2025 sera présenté jeudi en conseil des ministres. Michel Barnier est en première ligne sur ce dossier très sensible, mais en coulisse, il est surveillé de près par Emmanuel Macron. Car, face au mur budgétaire, le président de la République renvoie à la responsabilité du Premier ministre.

Un président qui espère encore peser

Officiellement en retrait sur les affaires intérieures, le chef de l’État entend se concentrer sur les sujets européens et internationaux. Mais difficile de rester dans son rôle de président et de laisser le Premier ministre gouverner quand celui-ci amorce une rupture avec le cap pro-business fixé depuis 2017.

En défendant des hausses d’impôts pour "les plus grandes entreprises", Michel Barnier tourne la page de la stabilité fiscale et de la politique favorable à l’investissement toujours défendues par Emmanuel Macron. Or, dans l’ombre, le président espère bien continuer à peser.

Appel à négocier

Ainsi, ce week-end, le Président a appelé le Premier ministre au dialogue avec les groupes parlementaires et les responsables qui ont, je cite, "une vision assez claire des affaires publiques et du budget de ces derniers mois et de ces dernières années."

Autrement dit, sans intervenir directement, le chef de l’État incite fortement Michel Barnier à négocier avec les poids lourds de son camp comme Gabriel Attal et Gérald Darmanin… des membres du principal groupe de la majorité relative soutenant le Premier ministre tout en contestant ses choix budgétaires.