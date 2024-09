L'Allemagne appelle à désamorcer d'urgence l'escalade au Proche-Orient

Les autorités allemandes ont insisté samedi sur le "besoin urgent" de mesures au Proche-Orient, en suggérant de passer par la voie diplomatique, au moment où le front de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza s'étend au Liban.

L'Allemagne appelle à une désescalade urgente au Proche-Orient

Face à l'escalade des tensions au Proche-Orient, notamment entre Israël et le Liban, les autorités allemandes ont réitéré samedi l'importance de mesures diplomatiques pour éviter un embrasement régional. "Toute la région retient son souffle", a écrit le ministère des Affaires étrangères sur X (anciennement Twitter), soulignant le besoin urgent "de mesures concrètes au Proche-Orient pour désamorcer la situation et éviter de nouvelles victimes civiles"

La cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, est en contact avec ses homologues israéliens et libanais pour coordonner les prochaines étapes, en vue d'une solution diplomatique. Le gouvernement allemand, par la voix de son porte-parole Steffen Hebestreit, a exprimé sa "profonde préoccupation" face à la récente escalade des violences, se disant aussi convaincu que celle-ci "n'est pas inévitable", selon un communiqué du porte-parole du gouvernement. "Une solution diplomatique au conflit doit être possible", est-il ajouté.

Application de la résolution 1701 de l'ONU

L'Allemagne, tout comme l'Union européenne, appelle à l'application stricte de la résolution 1701 de l'ONU, adoptée en 2006 après la guerre entre Israël et le Hezbollah. Cette résolution prévoit que seule l'armée libanaise et la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) soient déployées dans le sud du pays, afin de maintenir la paix. Depuis mardi, les attaques imputées à Israël ont provoqué plus de 70 morts et environ 3.000 blessés au Liban.