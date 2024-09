Liban : Israël frappe la banlieue sud de Beyrouth, un chef du Hezbollah tué

L'ESSENTIEL

Une source proche du Hezbollah a affirmé vendredi à l'AFP que le chef de la force Al-Radwan, l'unité d'élite de la formation libanaise pro-iranienne, avait été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth au Liban. La frappe, qui intervient quelques jours après l'attaque spectaculaire qui a visé les appareils de transmission du mouvement islamiste libanais, a fait au moins trois morts et 17 blessés selon le ministère libanaise de la Santé. "La frappe israélienne a visé le chef de la force Al-Radwan, Ibrahim Aqil, qui a été tué", a ajouté la source proche du Hezbollah.

Les principales informations : Le chef de l'unité d'élite du Hezbollah tué par une frappe israélienne, selon le parti

Au moins huit morts, 59 blessés dans le raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth

L'armée israélienne annonce des tirs de roquettes du Liban, le Hezbollah dit viser des bases militaires

Le Hezbollah affirme avoir visé une base des renseignements israéliens qu'il accuse d'être à l'origine des "assassinats"

Le Hezbollah libanais a affirmé avoir tiré vendredi des salves de roquettes Katioucha sur une base des renseignements israéliens qu'il accuse d'être à l'origine des "assassinats", après un raid aérien israélien qui a tué un important chef de la formation pro-iranienne.

Dans un communiqué, le Hezbollah a déclaré que ses combattants avaient ciblé "le principal quartier général des renseignements dans la région nord (d'Israël), responsable des assassinats (...) avec des salves de roquettes Katioucha", ajoutant qu'il s'agissait d'une "réponse aux attaques de l'ennemi israélien" sur le sud du Liban.

Le chef de l'unité d'élite du Hezbollah tué par une frappe israélienne

Ibrahim Aqil était le numéro deux militaire de la puissante formation. Le chef militaire Fouad Chokr avait été tué lui dans une frappe similaire sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, le 30 juillet. Ce responsable était recherché par les Etats-Unis pour son rôle dans les attentats contre l'ambassade des Etats-Unis à Beyrouth en avril 1983, qui a tué 63 personnes, et contre les Marines américains en octobre 1983, qui avait tué 241 militaires.

La chaîne du Hezbollah, al-Manar, a diffusé en direct des images de la scène de l'attaque, montrant un immeuble effondré et des ambulances se précipitant sur les lieux de la frappe pour transporter des blessés sur des civières. L'agence de presse officielle libanaise (ANI) a pour sa part précisé qu'un "un raid ennemi a ciblé un appartement dans un immeuble résidentiel dans la zone d'al-Jamous, dans la banlieue sud". L'armée israélienne a parlé de "frappe ciblée" sur Beyrouth.

Au moins huit morts, 59 blessés dans le raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth

Huit personnes ont été tuées et 59 blessées dans le raid israélien, selon le ministère libanais de la Santé. Après les spectaculaires explosions, attribuées à Israël, d'appareils de transmission utilisés par des membres du Hezbollah mardi et mercredi, les échanges de tirs se sont intensifiés depuis jeudi entre l'armée israélienne, qui a mené des dizaines de frappes dans le sud du Liban, et le mouvement islamiste.

L'armée israélienne annonce des tirs de roquettes du Liban, le Hezbollah dit viser des bases militaires

L'armée israélienne a annoncé que des dizaines de roquettes avaient été tirées vendredi à la mi-journée vers Israël depuis le Liban, où le mouvement islamiste Hezbollah a indiqué avoir visé des bases militaires israéliennes. "Environ 140 roquettes ont été tirées du Liban en l'espace d'une heure à 13h02 (10h02 GMT)", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'armée. Les tirs ont eu lieu après que l'armée israélienne a frappé des centaines de canons lance-roquettes prêts à être utilisés pour tirer des projectiles vers Israël pendant la nuit.

De son côté, le Hezbollah a revendiqué vendredi des tirs de roquettes contre six bases de l'armée israélienne, en représailles à des frappes israéliennes sur le sud du Liban, en pleine montée des tensions après la vague d'explosions d'appareils de radiomessagerie du mouvement islamiste libanais qui ont fait 37 morts et près de 2.931 blessés en deux jours au Liban.

Le Hezbollah a diffusé vendredi différents communiqués indiquant avoir tiré "des salves de roquettes Katioucha" vers six "quartiers généraux" et bases de l'armée israélienne, notamment une "importante base de défense aérienne". Israël n'a pas commenté les explosions mortelles d'appareils de radiomessagerie au Liban.

Le Hezbollah échange des tirs quasi quotidiennement avec l'armée israélienne à la frontière israélo-libanaise depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza il y a bientôt un an. Le Hezbollah affirme soutenir ainsi son allié du Hamas.