Bac de philo : meilleure note retenue entre celle de l'épreuve et le contrôle continu

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé mercredi soir que pour l'épreuve de philosophie de la session 2021 du baccalauréat, les élèves de Terminale pourront conserver la meilleure note entre celle de l'épreuve et celle du contrôle continu. Une décision qui doit permettre d'attester les contestations des organisations lycéennes qui voulaient des aménagements supplémentaires pour le baccalauréat en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le ministre avait expliqué sur Europe 1 souhaiter que le bac ne passe pas en contrôle continu intégral, même s'il était disposé à un aménagement.

"Une chance"

Pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, "l'épreuve terminale de philosophie continue à être organisée et on maintiendra la meilleure des deux notes entre le contrôle terminal et le contrôle continu", a expliqué M. Blanquer sur France 2. "Il y a beaucoup d'élèves qui ont des mauvaises notes en contrôle continu et certains ont besoin de l'épreuve pour se rattraper, c'est une chance", a-t-il assuré.

"Même si on a réussi pendant toute l'année à garder les écoles et les collèges et les lycées ouverts ou en partie ouverts, les choses n'ont pas été complètement normales, donc c'est normal d'aménager", a souligné mercredi le ministre. Depuis le mois de novembre, pour enrayer les chaînes de contamination au Covid-19 dans les établissements, les lycéens ne vont pas à l'école à temps-plein. Ils sont en demi-jauge, avec une alternance de classes en présentiel et distanciel.

Le grand oral maintenu

Concernant l'épreuve "phare" et inédite du grand oral, Jean-Michel Blanquer a également annoncé son maintien. "Ce serait plus facile d'un point de vue pratique de l'annuler mais je pense que c'est bon pour les élèves de s'exercer à cela. Si on a créé cet exercice, c'est précisément parce que cette compétence est fondamentale, savoir argumenter, savoir écouter, être capable de parler tout simplement", s'est-il défendu.

Il a dit chercher "une bienveillance vraiment réelle vis-à-vis des élèves, c'est-à-dire leur permettre de passer un baccalauréat qui a sa pleine valeur, et de leur permettre de s'entraîner à ce qui va les faire réussir plus tard". Pour ce premier bac de la réforme instaurée par M. Blanquer, perturbée par la crise sanitaire, le contrôle continu représentera 82% de la note finale de l'examen, l'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18% restants.