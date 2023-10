Asile : le nombre de demandeurs a plus que doublé en 10 ans, majoritairement pour des raisons économiques

Selon les chiffres de l'Office de protection des réfugiés, la tendance est très nette sur la décennie qui s'est écoulée. En 2012, la France avait reçu 61.000 demandes d'asile, l'année dernière, plus de 130.000. La barre des 140.000 pourrait même être dépassée en fin d'année.

Un demandeur sur trois obtient la protection

Les migrants économiques tentent leur chance à travers le droit à l'asile pour se maintenir sur le sol français. Parmi les pays d'où vient le plus de demandes, on retrouve l'Afghanistan, pays toujours instable depuis le départ des troupes américaines et de la présence des Talibans au pouvoir. Mais suivent des pays qui, eux, ne sont pas en guerre à l'heure actuelle, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire ou encore le Bangladesh.

La protection est accordée à un demandeur sur trois alors que les conditions d'octroi restent plutôt larges. Aujourd'hui, l'administration française met un peu plus de 4 mois pour instruire un dossier. Un délai qui risque de s'allonger du fait de la pression migratoire qui ne cesse de s'accroître sur le continent européen.

Or l'enjeu principal pour le pays réside dans la capacité à débouter rapidement les requérants qui ne relèvent pas de l'asile, pour éviter qu'ils ne se fixent sur le territoire, rendant leur expulsion plus compliquée pour l'État.