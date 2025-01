Jean-Marie Le Pen est mort ce mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. En 1984, le fondateur du Front national affirmait notamment être confiant quant à l'avenir de son parti au micro de Jean-Pierre Elkabbach, sur Europe 1.

Jean-Marie Le Pen est mort ce mardi à l'âge de 96 ans à Garches (Hauts-de-Seine), dans un établissement dans lequel il avait été admis il y a plusieurs semaines.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le fondateur du Front national (devenu Rassemblement national, NDLR) était adepte des déclarations sulfureuses, regrettant d'être traité de "raciste, extrémiste, fasciste, nazi, antisémite", des "qualificatifs dont je fais juger l'inanité par les tribunaux, mais qui sont quand même utilisés à mon égard", relevait-il au micro d'Europe 1, le 30 novembre 1984.

"On va trouver des voix au bénéfice de ceux qui critiquent cette manière de faire"

Avant de savoir qu'il allait provoquer un des plus gros séismes de l’histoire de la Vᵉ République avec le scrutin de 2002, il n'hésitait pas à annoncer la montée en puissance de son parti.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je prends les paris que le Front national occupera dans la vie politique française une place de plus en plus grande parce que les idées qu'il défend continuent de cheminer et de s'étendre sous la pression des événements. Il y a plus de chômage, plus d'insécurité, plus d'immigration, plus de laxisme, plus d'étatisme... Par conséquent, on va trouver des voix au bénéfice de ceux qui critiquent cette manière de faire", expliquait-il il y a près de cinquante ans.