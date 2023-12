ARCHIVES EUROPE 1 - Quand Jacques Delors préférait un oui à Maastricht plutôt qu'une candidature à la présidentielle

Ministre de l'Économie sous François Mitterrand (1981-1984), président de la Commission européenne pendant dix ans de 1985 à 1995, Jacques Delors a marqué l'histoire de la politique française et européenne. Cette figure de la gauche socialiste, père de Martine Aubry, est décédée ce mercredi à l'âge de 98 ans. Et malgré son engagement politique, c'est pour un célèbre renoncement qu'il s'est fait un nom.

Favori des sondages pour l'élection présidentielle de 1995, Jacques Delors avait douché les espoirs de la gauche en annonçant, à la télévision devant 13 millions de Français, qu'il refusait de se présenter.

"Je choisis sans hésiter le oui à l'Europe"

Et d'ailleurs, trois ans avant cette annonce retentissante, l'ex-président de la Commission européenne avait donné un petit indice de son faible enthousiasme, au micro d'Europe 1. Nous sommes le 1er septembre 1992, avant le vote du référendum sur le traité de Maastricht (20 septembre).

"On dit à quelqu'un : 'si vous alliez dans une île déserte, qu'est-ce que vous choisiriez comme disque et comme film ?' Vous me diriez à moi, 'vous avez le choix, soit être un jour candidat désigné à la présidence de la République, soit un oui à l'Europe ?', je choisis sans hésiter le oui à l'Europe", affirmait-il alors sur Europe 1.