ARCHIVES - Quand Bernard Pivot se remémore des souvenirs de jeunesse

Un grand homme de lettres vient de nous quitter. Bernard Pivot, célèbre journaliste et écrivain français, est mort à l'âge de 89 ans, ce lundi 6 mai. Lors de la sortie de son livre, La mémoire n'en fait qu'à sa tête, en mars 2017, Bernard Pivot était invité par Frédéric Taddeï dans Europe 1 Social Club pour parler des souvenirs de sa vie. L’homme de lettres avait déclaré qu’il avait envisagé, au début du projet, d’écrire un livre sur ses souvenirs les plus récents, ceux d’un octogénaire.

Le Petit Larousse, son premier livre de chevet

"Au début, je voulais faire un livre sur les dernières fois, j’avais pris la documentation, j’avais pris des notes", avait-il déclaré dans le studio d’Europe 1. "Mais je me suis aperçu que c’était à contre-emploi parce que je suis d’humeur joyeuse et les dernières fois, c’est quand même très triste", a-t-il ajouté.

Au micro de Frédéric Taddeï, Bernard Pivot, revenait aussi sur les premières lettres d’amour qu’il a envoyées lorsqu’il était encore adolescent. "Croire qu’une lettre joliment tournée touchera le cœur de la cible, c’est croire à la littérature. C’est François Mitterrand qui m’a donné envie de le faire avec les 1.200 lettres qu’il a envoyées à Anne Pingeot", ironisait le présentateur d’Apostrophe.

"Je me suis rappelé une lettre magnifique que j’avais écrite à une cousine qui habitait loin géographiquement et dont j’étais tombé éperdument amoureux lors d’un mariage. Je lui avais envoyé une lettre admirable et je me disais que c’était impossible qu’elle ne cède et ça fait 61 ans que j’attends sa réponse", s’est souvenu l’ancien directeur de l'Académie Goncourt.

L’homme de lettre s’est ensuite souvenu du premier ouvrage qu’il a lu en entier. "C’était le premier livre dont j’avais la possession pendant la guerre, le Petit Larousse. Le premier livre que j’ai lu, c'était un dictionnaire et mon amour pour les dictionnaires vient de là", racontait-il avec joie sur le plateau d’Europe 1. Un amour pour les dictionnaires qui est même allé jusqu'à la création des Dicos d'or, un championnat d'orthographe vite devenu international.