ARCHIVE - Quand Frédéric Mitterrand expliquait la relation qu'il entretenait avec son oncle François

>> L'ancien ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy, Frédéric Mitterrand est mort ce jeudi à 76 ans, a annoncé sa famille. Homme de lettres, mais également producteur et animateur de télévision, Frédéric Mitterrand était également le neveu de François Mitterrand, le quatrième président de la Vè République. Une relation qui n'a pas été de tout repos entre le socialiste et celui qui était alors "un petit enfant du XVI arrondissement" de la capitale. Invité d'Isabelle Morizet dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie en novembre 2020, Frédéric Mitterrand était revenu sur la relation qu'il entretenait avec son oncle.

Entre les deux hommes, les relations n'ont jamais été simples. Neveu de l'ancien président de la République François Mitterrand, l'écrivain Frédéric Mitterrand avait ainsi un jour confié dans l'émission Le Divan, sur France 3, que son oncle ne l'avait "pas assez aimé". Invité dimanche d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, l'ex-ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy est revenu en novembre 2020 sur ce lien particulier avec le frère de son père Robert.

Toute sa vie, François Mitterrand a occupé une place centrale au sein de la famille, rappellait Frédéric Mitterrand, notamment auprès de son père. "Ça a été son grand amour", disait-il. "François Mitterrand exerçait dès sa jeunesse une emprise extraordinairement forte sur tout son entourage, sur ses parents et sur ses frères et sœurs."

Et si le quatrième président élu de la Ve République avait une relation très intime avec sa fille Mazarine, "le grand amour de sa vie", il avait "une relation assez distante avec les enfants", confiait Frédéric Mitterrand. Moi, "j'étais un petit garçon du XVIème arrondissement, alors que lui était officiellement rive gauche et socialiste. Je ne l'intéressais pas beaucoup".

"Tu ferais mieux de faire des émissions littéraires"

Et la popularité croissante de Frédéric Mitterrand, notamment dans les années 1980 à la télévision, ne vont pas plus intéresser le "Sphynx". "Il aurait préféré ne pas entendre parler de moi", confiait alors l'invité d'Europe 1. Sans doute François Mitterrand désapprouvait-il la carrière embrassée par son neveu, qui, admissible à l'ENA, ne s'était jamais présenté à l'oral de la prestigieuse école.

"Une des raisons des relations un peu compliquées que j'ai pu avoir avec François Mitterrand est que je n'étais pas rassurant", analysait a posteriori Frédéric Mitterrand. "De surcroît, il était un intellectuel extraordinaire, un homme qui accordait une place considérable à l'esprit", dit-il encore. "Donc je pense qu'il me reconnaissait certaines qualités, et qu'il me reprochait de ne pas les utiliser assez. Quand je faisais des émissions de variétés, que j'adorais faire, ça l'agaçait beaucoup. Il me disait : 'Tu ferais mieux de faire des émissions littéraires'".