Après la victoire de Trump, Emmanuel Macron met en garde les Européens contre «le chacun pour soi»

Le président français Emmanuel Macron a mis en garde mercredi les Européens contre le "chacun pour soi" après la victoire de Donald Trump à la présidence des États-Unis, plaidant pour une "stratégie européenne coordonnée", a rapporté la porte-parole du gouvernement. "La tentation ne (doit) pas être au chacun pour soi ni aux relations bilatérales, mais bien à une stratégie européenne coordonnée", a affirmé le chef de l'Etat lors du Conseil des ministres, selon la représentante du gouvernement Maud Bregeon, dans son compte-rendu à la presse.

>>LIRE AUSSI - EN DIRECT -Présidentielle américaine : Donald Trump officiellement élu 47ème président des États-Unis

"Un réveil stratégique européen"

Emmanuel Macron avait adressé auparavant sur le réseau X ses "félicitations" au "président Donald Trump", se disant "prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années" lors du premier mandat du républicain. Il a aussi convenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz "d'œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine". Les deux hommes ont eu un entretien téléphonique pour "se coordonner étroitement", selon un porte-parole du gouvernement allemand.

Lors du Conseil des ministres, le président français a précisé "que notre rôle n'était pas de commenter le choix des peuples souverains, mais qu'il fallait bien, en revanche, un réveil stratégique européen". "Il a insisté sur le fait que le salut ne serait ni dans un transatlantisme béat, ni dans un nationalisme étriqué. La France doit porter (...) une voix forte en Europe pour plus de souveraineté, pour garder l'unité au sein de l'Union européenne, pour veiller à nos intérêts, pour protéger nos frontières communes", selon Maud Bregeon.

"Notre sécurité ne peut pas dépendre d'une puissance étrangère"

"On doit consolider notre stratégie européenne, notre coordination européenne sur les grands enjeux auxquels on fait face en matière de changement climatique, en matière de défense, en matière d'écologie" ainsi que "de commerce, d'agriculture", a complété la porte-parole. "Les États-Unis sont nos alliés et le resteront. Le président de la République a une relation exigeante, évidemment, avec le président Trump", a-t-elle ajouté.

Sur l'avenir de l'Ukraine, en guerre contre la Russie, "indépendamment des choix que font les Américains, la situation en Ukraine, la sécurité des Ukrainiens, la victoire de l'Ukraine et donc in fine, notre sécurité ne peut pas dépendre d'une puissance étrangère, quelle qu'elle soit", a assuré Maud Bregeon.