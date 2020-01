Anne Hidalgo répond à Benjamin Griveaux : "Notre Central Park à nous, c'est les voies sur berge"

INTERVIEW

Ecologie et mobilité sont le cœur des sujets des élections municipales qui se tiendront en mars. La candidate et maire socialiste sortante de Paris Anne Hidalgo était invité à présenter son programme dans le Grand rendez-vous sur Europe 1. A cette occasion, elle répond à Benjamin Griveaux, investi par LREM, qui a dévoilé dimanche dans le Journal du Dimanche le projet phare de sa campagne : déplacer la Gare de l’Est en banlieue et créer un "Central Park parisien". "Notre Central Park à nous, c'est les voies sur berge", tranche la maire PS sortante, qui assure faire de l'écologie le "socle" de son programme. "Notre approche depuis 6 ans a été de remettre de la nature en ville."

L'ancien porte-parole du gouvernement propose de créer une gare de l'Europe et du Grand Paris qu'il installerait dans une commune de la métropole ou à une porte de Paris, citant notamment la porte de la Villette, dans le 19e arrondissement de la capitale. A la place de la gare de l'Est, il veut "planter une forêt" de 30 hectares. "Si l’on veut végétaliser la ville, on ne peut se contenter de poser des arbres dans des pots au milieu du bitume, comme l’a trop souvent fait la mairie actuelle", a-t-il déclaré dans le JDD.

"Nous avons besoin de gare dans Paris"

"J’aimerais savoir ce que pense le président de la SNCF et le ministre des Transports du déplacement de la gare de l’Est", réplique l'élue sortante de Paris, donnée favorite dans le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Le Journal du Dimanche et Sud Radio, avec 25% des voix des sondés pour le premier tour. "Nous avons besoin de gare dans Paris : la gare de l’Est et la gare du Nord desservent un trafic international, francilien et en région. Cela joue un rôle très important dans l’économie de notre ville."

De son côté, le candidat dissident de LREM Cédric Villani a annoncé vendredi vouloir déplacer "le trafic des trains de grandes lignes Eurostar et Thalys", qui desservent notamment Londres et Bruxelles, de la gare du Nord à Saint-Denis en banlieue parisienne.

"Je préfère que les gens viennent en train à Paris plutôt qu’en voiture"

"Je préfère maintenir les gares dans leur fonction de gare, on en a besoin pour la mobilité", tranche Anne Hidalgo, qui dit avoir fait de la mobilité "le sujet numéro 1". "Je préfère que les gens viennent en train à Paris plutôt qu’en voiture. D'autre part, je ne crois pas qu’il faille s’attaquer aux gares ne serait-ce que pour le pouvoir d’achat. Mais je suis très heureuse qu’il y ait des propositions de fonds et qu'on ne remette pas en cause en attendant les voies sur berge piétonnes."