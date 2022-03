Allocution d'Emmanuel Macron : quel programme après son intervention télévisée ?

ANALYSE

Emmanuel Macron a posé les bases, les fondements de ce que sera son message dans les prochaines semaines. Dans son allocution télévisée de mercredi soir, le président s'est longuement attardé sur la situation ukrainienne et sur la réaction des Européens face au péril de la guerre. Il a notamment évoqué les échanges tenus avec le président russe Vladimir Poutine et la question de l'énergie. Mais avant même l'officialisation de sa candidature qui aura lieu ce jeudi soir dans une lettre aux Français, il a insinué les grands thèmes de sa future campagne.

Prédisant un conflit "appelé à durer", le chef de l'État a d'abord tenté de se poser en père protecteur de la nation. "Je n'ai et n'aurai qu'une boussole : vous protéger", a-t-il par exemple affirmé. Pour appuyer son discours, Emmanuel Macron a insisté sur plusieurs valeurs : la démocratie, la liberté, tout en rappelant son soutien à son homologue ukrainien, le président Volodymyr Zelensky.

L'Europe, une valeur cardinale pour Emmanuel Macron

Des valeurs mises en exergue tout au long de son allocution et qui font écho à ses thèmes de campagne. Sur cette ligne, le chef de l'État a évoqué la défense du niveau de vie des Français, mais aussi la promotion du progrès, de l'investissement et d'une plus grande souveraineté française et européenne.

L'Europe justement, est une valeur cardinale pour le futur candidat. Pour rappel, la France préside le Conseil de l'Union européenne jusqu'au 1er juillet 2022 et se superpose avec la fin de quinquennat d'Emmanuel Macron. Pendant les débats, il compte bien utiliser cette fonction pour se démarquer de ses adversaires.

Une candidature officialisée jeudi soir

De nombreux rendez-vous européens ont été fixés en plein milieu de cette campagne à venir, à commencer par la semaine prochaine, jeudi et vendredi à Versailles. Emmanuel Macron y a convoqué un sommet pour un nouvel ordre économique de l'Union européenne.

Sa candidature, officialisée ce jeudi soir, se fera cependant très sobrement dans une lettre adressée aux Français et publiée dans la presse quotidienne régionale. Une nouvelle prise de parole pourrait être envisagée par la suite, dans le cadre d'une interview télévisée. Certains laissent entendre que le candidat Macron pourrait faire un 20 heures en toute fin de week-end, dimanche soir. Celle-ci interviendrait avant que la liste définitive des candidats à la présidentielle ne soit rendue publique lundi midi par le Conseil constitutionnel.