Agriculture : Pour Jordan Bardella, le « pronostic vital» de l'agriculture française est «engagé»

Lors d'une visite dans le Lot-et-Garonne, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a averti que l'agriculture française était en grand danger si des mesures protectionnistes ne sont pas prises.

Le député européen a souligné la nécessité urgente de protéger l'agriculture nationale de la concurrence internationale déloyale, notamment en raison des accords commerciaux. "Je pense que le pronostic vital de l'agriculture française est aujourd'hui engagé. Si nous ne prenons pas dès maintenant des mesures protectionnistes pour mettre notre agriculture à l'abri de la concurrence internationale déloyale, notre agriculture ne survivra pas", a insisté le député européen, avant de monter dans un tracteur vert.

Nouvelle mobilisation paysanne contre les accords de libre-échange avec le Mercosur

Les syndicats agricoles appellent à une nouvelle mobilisation nationale, en particulier contre un éventuel accord commercial avec le Brésil, qu'ils jugent menaçant pour les filières françaises. Jordan Bardella a souligné que les produits en provenance du Brésil, souvent moins respectueux des normes, risquent de submerger le marché français si les négociations avec le Mercosur aboutissent.

"Tu es notre dernier espoir", a lancé à Jordan Bardella le président de la Chambre d'agriculture et membre de la CR47, Serge Bousquet-Cassagne, qui avait affiché son soutien au RN lors des dernières législatives.

"On les a tous essayés, tous. On a cru en Sarkozy, on a été très déçus et depuis c'est le néant total. On ne t'attend pas comme le messie mais pas loin", lui a-t-il assuré.

Mobilisation paysanne : la CR47 prépare des actions dès le 19 novembre

La CR47, majoritaire dans le département où elle dirige la Chambre d'agriculture depuis deux décennies, avait initié en janvier un important convoi de tracteurs vers le marché d'intérêt national de Rungis. Elle a récemment appelé à une nouvelle mobilisation à partir du 19 novembre, en bloquant notamment le fret ferroviaire.

Le président du RN est attendu dans l'après-midi à Tonneins pour un meeting avec ses sympathisants, avant de s'adonner à une séance de dédicace de son livre "Ce que je cherche", publié samedi chez Fayard.