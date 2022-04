Affaire McKinsey : Dupont-Aignan lance un avis de recherche au «parquet financier qui a disparu»

Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à la présidentielle, a lancé sur Europe 1 un avis de recherche au "parquet financier qui a disparu" afin qu'il enquête sur Emmanuel Macron et un potentiel "conflit d'intérêts au sommet dans l'affaire McKinsey". Il était l'invité de Dimitri Pavlenko dans Europe Matin. Citant le rapport du Sénat à propos du cabinet de consultants, le député de l'Essonne a continué : "L'État a dépensé en 2021 un milliard sur les conseils en stratégie." Et d'ajouter que ces dépenses ont été "multipliées par quatre en trois ans". Pour lui, c'est "grave parce qu'il y a potentiellement un conflit d'intérêts au sommet".

"C'est moralement insupportable"

Selon le candidat DLF, "quand vous faites appel à McKinsey, qui a conseillé Pfizer et que vous, président de la République, avant d'être candidat, vous avez effectué chez Rothschild une opération entre Pfizer et Nestlé", il y a suspicion de collusion. "On dépense l'argent des Français dans des notes absurdes", a-t-il persisté, citant deux exemples : "500.000 euros pour une note sur le métier d'enseignant, quatre millions d'euros pour réduire les APL de cinq euros."

Il a accusé le cabinet américain d'avoir "fait des prestations gratuites" et d'avoir "mis en place la stratégie vaccinale pour des prix exorbitants", alors que McKinsey "conseille en même temps Pfizer" : "C'est moralement insupportable", a-t-il asséné.

Le patrimoine de Macron en doute ?

Nicolas Dupont-Aignan a également exhorté le parquet financier à s'intéresser à "la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron" à propos des contrats passés lorsqu'il était banquier pour Rothschild : "Où est passé l'argent ?", a-t-il insisté. "Je ne lance pas des accusations, je demande une enquête et je ne suis pas le seul", a-t-il conclu, en référence au Républicain Christian Jacob.