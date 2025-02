Affaire Bétharram : François Bayrou assure à nouveau qu'il n'était pas «au courant»

En déplacement à Pau samedi, dans le cadre de l'affaire d'agressions sexuelles à Bétharram, le Premier ministre François Bayrou, mis sous pression par ses adversaires politiques, a répété qu'il n'était au courant de rien et s'est entretenu pendant plusieurs heures avec un collectif de victimes.

François Bayrou était en déplacement à Pau ce samedi dans le cadre de l'affaire d'agressions sexuelles dans l'établissement de Bétharram, du temps où il était ministre de l'Éducation nationale. Le Premier ministre a répété qu'il n'était au courant de rien, et il a rencontré un collectif de victimes pendant plusieurs heures.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je vous assure que ce n'est pas de ma faute"

Mis sous pression par ses adversaires politiques dans ce dossier, François Bayrou dit avoir eu "les mots de la vérité". Le maire de Pau, la mine grave, apparait bouleversé par les témoignages de victimes et se défend alors que la gauche l'accuse d'avoir eu connaissance des violences à Bétharram, et d'avoir menti sur le sujet, notamment cette semaine à l'Assemblée nationale.

"Je n'étais pas au courant. J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre, et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Je vous assure que ce n'est pas de ma faute", ajoute-t-il. François Bayrou dit par ailleurs vouloir apporter des réponses concrètes. Le chef du gouvernement annonce le détachement de magistrats supplémentaires au sein du parquet de Pau afin "d'aller au bout" du travail d'enquête lancé il y a un peu plus d'un an sur cette affaire.