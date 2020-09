Adrien Quatennens plaide pour "un retour à la raison face à la surenchère sécuritaire"

INTERVIEW

La sécurité est au cœur du débat politique actuellement. Au point que La France insoumise avait décidé d’organiser un colloque sur le sujet, lundi à la maison de l’Amérique latine, à Paris. Et en la matière, la doctrine du parti de Jean-Luc Mélenchon s’oppose diamétralement à celle défendue par le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin. LFI veut en effet mettre la prévention en avant, et plaide pour un désarmement autant que possible des policiers. Tout en se défendant du moindre angélisme. "Nous avons plaidé pour un retour à la raison", a affirmé mardi sur Europe 1 Adrien Quatennens, député LFI du Nord. "On assiste à une espèce de surenchère sécuritaire qui ne correspond pas à la réalité."

"Evidemment, la délinquance est insupportable, mais en réalité il n’y a pas de 'France Orange mécanique' comme l’écrivent certains journalistes maquillés sous pseudo ou, comme le dit l’extrême droite, qui se voit suivre de près par cette thématique par monsieur Darmanin", a précisé Adrien Quatennens. "Il y a un problème de sécurité en France qui est surévalué par une surenchère sécuritaire qui ne permet pas la raison", a-t-il insisté.

"Il faut le retour de la police de proximité"

Le problème, selon l'élu LFI ? "La police dans ce pays est très mal utilisée. Depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, elle est trop utilisée pour la répression des mouvement sociaux. Manifester, qui était un droit, est devenu un acte de résistance, en quelque sorte", a répondu Adrien Quatennens. "La police n’est pas assez occupée à lutter contre le grand banditisme. Derrière la petite délinquance qui rend difficile la vie de beaucoup de gens, on a des réseaux, des trafics… et beaucoup d’argent dont on ne parle jamais."

Alors quelles solutions proposent La France insoumise ? "Nous voulons refonder la police de fond en comble. La police doit être la police républicaine. Quand elle encadre des manifestations, elle ne doit pas se vivre, parce que les ordres sont les suivants, comme adversaire de la manifestation. Elle est là pour encadrer et permettre que, dans ce pays, on exprime des revendications", répond le député. "Pour lutter contre la petite délinquance, il faut le retour de la police de proximité. Il faut pacifier les relations entre la police et la population, faire en sorte que le gens connaissent leur territoire."