Acclamé ce week-end, Jordan Bardella retourne au Salon de l'Agriculture et répond à Emmanuel Macron

Jordan Bardella a tellement bien été reçu dimanche, qu'il a décidé de retourner Porte de Versailles ce lundi. Et c'est autour d'une table ronde, d'un café ou d'un déjeuner rapide que le président du Rassemblement national échange avec les représentants syndicaux. Dès son arrivée, la tête de liste RN pour les Européennes était attendu par les acteurs de la filière viande, les premiers d'une longue liste avec la FNSEA, les Jeunes agriculteurs, la Coordination rurale ou encore les vignerons indépendants.

"Chez nous, la parole est libre"

Entre deux stands, Jordan Bardella ne manque pas de contredire Emmanuel Macron, qui dénonçait dans Le Figaro des liens entre la Coordination rurale et le Rassemblement national : "Si vous essayez d'établir des liens entre un syndicat et un parti politique, vous aurez du mal à le faire", affirme Jordan Bardella. "Ce n'est pas parce que la FNSEA a appelé à voter pour Emmanuel Macron en 2017 qu'il y a des liens objectifs et des liens d'intérêts entre la FNSEA et le président de la République".

Même son de cloche du côté de la Coordination rurale, dont le secrétaire général, Christian Convers, remercie chaleureusement la tête de liste RN pour sa visite, tout en rappelant la neutralité du collectif. "Chez nous, la parole est libre. Merci de venir chez nous, sur notre stand de la Coordination rurale. Vous démontrez ainsi le respect des responsables agricoles, des syndicats qu'on représente". Une deuxième visite pour parler du fond et surtout pour préparer la venue de Marine Le Pen, attendue Porte de Versailles ce mercredi.