À l'approche de l'élection du président des Républicains, une journée avec Éric Ciotti

REPORTAGE

Dernière semaine de campagne pour les trois candidats à la présidence des Républicains, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradié. Europe 1 vous montre les coulisses de chaque candidat pendant cette dernière ligne droite, et ce jeudi notre micro s'est invité aux côtés d'Éric Ciotti. Celui qui est donné favori du scrutin achève cette semaine son tour de France en passant par l’Alsace, à Strasbourg, et veut convaincre un à un les militants du parti.

"Il faut dépoussiérer"

À 10 heures mercredi, Éric Ciotti est arrivé en gare de Strasbourg. La nuit a été courte pour le candidat. "C'est tous les jours à peu près le même rythme, c'est la dernière ligne droite", confie le député des Alpes-Maritimes. "Ce qui me motive, c'est que les Républicains retrouvent la première place, non pas pour eux-mêmes, mais pour redresser la France."

Sur le marché de Noël, Éric Ciotti a déambulé, s'est fait offrir des produits locaux et a visité la cathédrale. Mais le point d'orgue de sa visite, c'est sa rencontre avec les militants : quelques dizaines de chaises et surtout le portrait du président Nicolas Sarkozy accroché au mur, symbole de la dernière victoire de la droite à la présidentielle. Face à son audience, l'élu a scandé ses ambitions. "Il faut qu'on refasse un parti vivant, un grand parti moderne, ouvert sur la société. Il faut dépoussiérer, qu'on ne soit plus rabougris."

"L'objectif, c'est la présidentielle de 2027"

À 13 heures, Éric Ciotti a reçu en vidéo le soutien de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier est aux côtés du candidat depuis octobre. Un soutien sans surprise mais régulièrement répété et réaffirmé. "Je lui suis reconnaissant. Ça veut dire qu'on a une méthode, nous avons un leader et voilà la feuille de route. Et l'objectif, c'est la présidentielle de 2027."

Le candidat a quitté Strasbourg à la mi-journée pour rejoindre Saint-Étienne. La course contre la montre est enclenchée. D'ici vendredi soir, Éric Ciotti tiendra encore trois réunions publiques.