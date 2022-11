Éric Ciotti dément tout cumul douteux d'emplois de son ex-épouse et se dit «attaqué»

Le député LR Éric Ciotti, candidat à la présidence de son parti, s'est dit "bassement attaqué" ce mercredi par un article du Canard enchaîné révélant que son ex-épouse a cumulé plusieurs emplois à l'Assemblée, à Nice et au département. Dans son édition de ce jour, le journal affirme que l'ancienne épouse d'Éric Ciotti, Caroline Magne, a cumulé divers emplois auprès du député ou d'alliés politiques. Attachée de presse de Christian Estrosi, elle est devenue en 2007 attachée parlementaire d'Éric Ciotti lorsqu'il a été élu à l'Assemblée. Ceci en plus d'un emploi au Conseil départemental des Alpes maritimes où elle "étend ses compétences" lorsque son époux en prend la présidence, en 2008.

L'article révèle aussi qu'elle est devenue directrice adjointe du maire de Nice avant d'intégrer l'équipe de pilotage de la communauté urbaine, exerçant ces responsabilités jusqu'en 2011. A l'Assemblée son contrat a pris fin en 2016 mais elle a également, entre 2014 et 2016, exercé des responsabilités dans la commune de La Colle-sur-Loup, et eu un emploi au diocèse de Nice entre 2012 et 2014, assure le Canard enchaîné.

"Le cumul d'activité n'a jamais dépassé 44h par semaine"

"Dans les deux cas, le cumul d'activité n'a jamais dépassé 44h par semaine", a répliqué Éric Ciotti dans un communiqué, en se disant "bassement attaqué" à la veille de l'élection pour la présidence de LR début décembre. Le député a expliqué avoir employé Caroline Magne comme collaboratrice parlementaire "à temps très partiel" et "dans le strict respect des lois et règlements". Son emploi "en circonscription" atteignait "5h25 par semaine", a-t-il assuré. Quant à celui à la mairie de La-Colle-sur-Loup, "la durée de travail hebdomadaire n'a jamais dépassé 9h par semaine", a-t-il précisé.

"L'explication est assez claire, quand vous dites qu'il y a aucun élément contestable en droit, je ne vois pas a priori où est le sujet", a affirmé sur Public Sénat le patron des députés LR Olivier Marleix. La sénatrice LR Valérie Boyer s'est elle dite sur Public Sénat "fatiguée de ces attaques perpétuelles pour discréditer nos candidats, c'est quelque chose qui me semble très malsain pour la démocratie".

De son côté Christian Estrosi, ancien mentor d'Éric Ciotti avant leur brouille, a refusé de commenter cette affaire. "Je me rappelle d'un collaborateur qui était plutôt intègre et plutôt rigoureux", a simplement dit sur France2 le vice-président d'Horizons.