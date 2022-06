À Dreux, les électeurs LR veulent que leur député trouve un compromis avec Macron

REPORTAGE

Dreux a l'habitude des victoires écrasantes de la droite. C'est la troisième d'Olivier Marleix dans cette circonscription aux élections législatives. Vanessa est une de ces électrices fidèles et elle n'est pas pour l'obstruction. "Je pense qu'il faudrait être intelligent, ne pas bloquer et faire au cas par cas. La politique, c'est pour le bien public. Quand on se lance en politique, c'est pour ça normalement... Après il y a de la tactique quand même !"

"On attend la retraite à 65 ans"

Eric aussi a toujours voté pour le député LR. Sans être inquiet, il s'attend à quelques contretemps sur des mesures qu'il soutient. "Il y a des choses qui vont être bloquées ! La retraite à 65 ans, on va certainement l'attendre pas mal de temps mais ça va le faire !", confie-t-il sur Europe 1.

Des thèmes Macron-compatibles

S'ouvrir au débat est plus urgent pour Charles, ancien élu local socialiste, qui a voté Olivier Marleix sans aucun problème. "On est dans une période difficile sur l'environnement, sur la situation économique. Pour moi, ça incite à trouver des solutions qui rassemblent plutôt qui divisent", explique-t-il sur Europe 1. Ces électeurs veulent se rassembler autour de thèmes qu'ils identifient comme Macron-compatibles : le déficit public, le travail et la sécurité.