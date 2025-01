72 heures après l'investiture de Trump, Macron et Scholz tentent de s'organiser face au nouveau président américain

Olaf Scholz, le chancelier allemand, a rencontré le président de la République français ce mercredi à Paris à l'occasion du 62e anniversaire de la signature du traité de l’Élysée. Le couple franco-allemand veut notamment montrer son unité face à l'adminstration Trump.

Un déjeuner était organisé ce mercredi à l'Élysée entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. L'une des dernières rencontres entre les deux dirigeants avant les élections allemandes prévues fin février, mais surtout le premier entretien depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Et c'était d'ailleurs le principal sujet de discussion entre les deux chefs d'État, à l'heure où le président américain amorce une guerre commerciale contre l'Europe. Le couple franco-allemand cherche à démontrer qu’il est uni.

"Trump sera un défi"

Côte à côte, face caméra, Emmanuel Macron et Olaf Scholz multiplient les amabilités mais le 62e anniversaire de la signature du traité de l’Élysée est un prétexte. Les deux hommes ne tournent pas autour du pot. "La seule réponse au temps dans laquelle nous entrons, c'est plus d'unité, plus d'ambition et d'audace, et plus d'indépendance des Européens", argumente le président français.

Le chancelier allemand approuve, mais se montre bien plus critique vis-à-vis de Donald Trump. "Les temps que nous vivons seront difficiles. Cette semaine, nous sommes en face d'une nouvelle administration américaine et le président Trump sera un défi", explique fermement Olaf Scholz.

Paris et Berlin haussent le ton, espérant embarquer avec la plupart des membres de l’Union européenne, tandis que l’Italienne Giorgia Meloni affiche sa proximité avec la Maison-Blanche.