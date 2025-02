110 morts et 341 blessés dans des violences liées au narcotrafic en France en 2024

© Jean-Marc Barrère / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, on dénombre en France pour l'année 2024, 110 morts et 341 blessés dans des violences liées au narcotrafic. Des chiffres en baisse par rapport à 2023 (139 morts et 413 blessées).