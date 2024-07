10 millions de voix au RN : est-ce qu'il y a déjà eu un score aussi important aux législatives pour le parti ?

D’année en année, la vague bleu marine ne cesse de prendre de l’ampleur. Ce dimanche, le Rassemblement national et leurs alliés ont fait un score historique lors du premier tour des législatives avec exactement 10.625.662 voix. Un tel score permet au parti de se placer en tête du scrutin et espérer à Jordan Bardella de former une potentielle majorité absolue à l’Assemblée nationale.

Un score historique

Si on ne comptabilise pas les suffrages obtenus par les candidats soutenus par le président des Républicains Éric Ciotti qui font partie de l'alliance, le RN obtient 9.377.297 des voix. Mais un tel nombre de voix n’a jamais été aussi important. Lors des dernières élections législatives, en 2022, le Rassemblement national a réuni 4.248.626 voix au premier tour et 3.589.269 au second, décrochant 89 sièges. Soit un nombre de voix multiplié par 2,5 entre 2022 et 2024, du jamais vu pour le parti de Marine Le Pen.

En 2017, le parti, encore appelé le Front national, obtient 13 % au premier tour et 9 % au second tour leur permettant d’obtenir 8 sièges à la chambre basse. Meilleur score en 2012 où le parti obtient 14 % des voix au premier tour, mais dégringole au second tour avec 4 % des voix, obtenant deux sièges à l’Assemblée nationale. Une première pour le Front national.

Pour Samuel Hayat, politologue et chargé de recherche au CNRS, la montée du Rassemblement national dans les élections législatives a une explication. "Ce qui a changé (et qui change tout), c'est que l'extrême droite a entièrement bouffé les voix de la droite", estime-t-il sur son compte X.