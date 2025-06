«Un tout nouveau projet» : David Hallyday revient à la télévision avec «Ardennes», une série signée Josée Dayan

David Hallyday fera son apparition à la télévision après avoir décroché un rôle dans "Ardennes", une série policière de Josée Dayan. Il s’est exprimé face caméra sur son profil Instagram jeudi 5 juin dernier pour annoncer la nouvelle.

De la salle de concert au plateau de tournage. David Hallyday fait son grand retour à la télévision française en incarnant un rôle principal dans une nouvelle série avec Josée Dayan qui sera diffusée sur France 2. Le fils de Sylvie Vartan, pourtant chanteur et compositeur, a annoncé la grande nouvelle en se filmant face caméra sur Instagram jeudi 5 juin dernier.

"Je voulais partager une info avec vous. J'ai la chance de pouvoir re-tourner avec Josée Dayan, aux commandes d'une nouvelle série qui va s'appeler Ardennes pour France Télévisions, France 2 plus précisément", a-t-il indiqué sur Instagram. "J'avais déjà eu l'opportunité de bosser avec elle sur un des épisodes de Capitaine Marleau. Et voilà, c'est un tout nouveau projet que l'on fait ensemble", se réjouit-il.

"Je suis super content (...). Avec un cast extraordinaire et une histoire de fou. Ce sont des enquêtes criminelles, mais ce sont des personnages qui évoluent, qui changent et que l'on découvre au fur et à mesure. Cela va être super excitant de commencer. On commence le 10 juin. Donc je filmerai quelques petites stories pour partager un peu avec vous les coulisses et la préparation de tout ça", poursuit-il sur Instagram.

Plusieurs cordes à son arc

Ce rôle marque le retour de David Hallyday devant la caméra après plusieurs années d'absence. Il avait déjà fait une apparition dans le film He's My Girl, Grosse fatigue, ou encore Hunger Games : La Révolte - Partie 2 où il a fait une brève apparition mais n'avait pas renouvelé l'expérience jusqu’à aujourd’hui.

Les Hallyday ont plusieurs cordes à leur arc. La tendance s’inverse puisque la fille de Nathalie Baye, l’ex compagne de Johnny Hallyday, la comédienne Laura Smet avait dévoilé un tout nouveau projet musical intitulé Over-sensitivity en collaboration avec le groupe français The Penelopes.

De son côté David Hallyday a récemment donné le coup d'envoi d'une tournée intitulée Requiem pour un fou en référence au célèbre tube de son père. Lors de cette tournée, il réinterprétera les plus grandes chansons de Johnny.