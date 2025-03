Sous le feu des critiques, la série culinaire de Meghan Markle fait-elle vraiment un flop ? Les audiences sont tombées

Vivement critiquée depuis son lancement sur Netflix il y a une semaine, la série culinaire de Meghan Markle est-elle vraiment boudée par le public ? Les audiences, qui viennent d'être dévoilées, parlent d'elles-même.

Meghan Markle a-t-elle relevé son pari ? Après trois ans de silence, l'épouse du prince Harry revient sur le devant de la scène avec un projet ambitieux : sa série culinaire With Love, Meghan, diffusée sur Netflix depuis le 4 mars. Pleine d'espoir et d'enthousiasme le jour du lancement de son show, où elle renoue avec sa passion pour le lifestyle et la cuisine, l'ancienne actrice a très vite déchanté... "Ennuyeux", "narcissique", "superficiel"... Médias britanniques et américains s'en sont donnés à cœur joie pour descendre en flammes son premier gros projet depuis le Megxit.

Ce qui les dérange tant dans With Love, Meghan ? Le supposé manque d'authenticité de Meghan Markle, ou plutôt Meghan Sussex, comme elle préfère désormais se faire appeler. Jugée trop belle, trop riche, trop souriante et trop bien habillée pour qu'on s'identifie à elle, l'épouse du prince Harry serait déconnectée de la réalité du commun des mortels avec ses conseils hors sol pour faire ses propres bougies, confitures, et focaccias (quelle maman a réellement le temps de faire tout ça ?).

Des scores honorables

Sur les réseaux sociaux, les avis sont plus partagés : inspirés par Meghan Markle, plusieurs spectateurs se sont mis aux fourneaux après avoir vu sa série, partageant des photos de ses recettes, comme ses pâtes S-S-S (Spaghettis dans une Seule Sauteuse). Renouvelée pour une deuxième saison, dont les épisodes sont déjà de boîte, le show de la duchesse a-t-il fait vraiment fait un gros flop ? Ou passionné de nombreux fans ? Le verdict est tombé ce mercredi 12 mars avec les audiences, dévoilées par Netflix. 2,6 millions de personnes ont regardé les cours de cuisine de Meghan Markle en une semaine, et la série a enregistré 12,6 millions d’heures de visionnage. Des scores honorables qui lui permettent de se hisser à la dixième place du classement des contenus les plus visionnés sur le plateforme.

Mais il y a un mais... En 2022, le documentaire Harry & Meghan avait cumulé 81,6 millions d’heures de visionnage en seulement trois jours et s'était directement hissé à la première place du top 10. Et pour cause, les Sussex y faisaient des révélations choc : Harry accusait notamment sa famille de n’avoir rien fait pour protéger Meghan, et les tabloïds d'êtres responsables de la fausse couche de son épouse. Après ce programme qui a fait trembler la couronne, on peut assurer sans trop s'y méprendre que l'ancienne actrice s'en sort très bien avec sa série feel-good dénuée de toute polémique. Un signal positif à quelques semaines de la mise en vente des produits de sa marque As Ever, présentés dans With Love, Meghan.