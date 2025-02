Son nouvel album, ses enfants, sa relation avec ASAP Rocky... Ce qu'il faut retenir de la nouvelle interview de Rihanna

Rihanna a accordé une interview exceptionnelle au magazine américain "Harper's Bazaar" dans laquelle elle se confie sur son très attendu nouvel album, neuf ans après la sortie d'"Anti", sa relation avec ASAP Rocky, et l'évolution de leurs deux fils, RZA et Riot.

Sa parole est devenue extrêmement rare. Depuis la sortie de son dernier album Anti, il y a neuf ans, Rihanna a quitté le devant de la scène pour se concentrer sur le développement de son empire commercial avec sa marque de cosmétiques, Fenty Beauty, et sa marque de lingerie, Savage X Fenty. Puis, la chanteuse a découvert les joies de la maternité avec la naissance de ses deux fils, RZA et Riot, fruits de ses amours avec le rappeur ASAP Rocky.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Après avoir fait la une des médias malgré elle pendant le procès de son compagnon, qu'elle a soutenu corps et âme jusqu'à son acquittement, Riri s'est confiée sur sa maternité et ses nouveaux projets dans une rare interview accordée au magazine de mode américain Harper's Bazaar. Voici tout ce qu'il faut en retenir.

Son nouvel album ne sera pas "commercial"

Vous n'y croyiez plus ? Nous non plus ! Et pourtant, Rihanna va bel et bien revenir avec un nouvel album, neuf ans après la sortie d'Anti. Pourquoi son come-back musical prend-il autant de temps ? "J'ai passé ces huit dernières années en studio mais ça ne m'a pas frappée. Je cherchais ce que je voulais faire", explique la chanteuse, qui s'est posée une multitude de questions. "Je me disais : 'Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ça. Ça ne correspond pas à mon évolution. Je ne peux pas chanter ça pendant un an en tournée'". Riri l'assure, elle a enfin trouvé ce qu'elle souhaitait faire : un album qui ne sera ni "commercial" ni "fait pour la radio". " J'ai réussi ! Je sais que ce ne sera pas ce à quoi tout le monde s'attend. Ça correspondra exactement à l’endroit où mon art doit être aujourd'hui", confie-t-elle mystérieusement. Enfin, après ces neuf années d'absence, Rihanna estime qu'elle ne "peut pas offrir quelque chose médiocre" à ses fans. "Je dois leur prouver que l'attente en valait la peine", souligne-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ses deux fils n'ont pas du tout le même caractère

Son aîné, RZA, bientôt trois ans, est un "empathique". "Il est tellement magique. Il adore la musique, les mélodies, les livres, l'eau, nager, être à la piscine ou à la plage", dévoile Rihanna. Son petit dernier, Riot, qui fêtera bientôt ses deux ans, est quant à lui beaucoup plus énergique. "Il est juste hilarant. Il commence à crier et hurler dès qu'il se réveille. Mais ce ne sont pas des pleurs, il veut juste chanter ! C'est mon réveil le matin. Et il ne laisse personne lui dire non !". RZA a dans un premier temps eu du mal à accepter l'arrivée de son petit frère, "comme tous les nouveaux frères et sœurs, et au début, Riot comprenait que son rôle était d’être le petit frère. Maintenant, il sait que c’est lui qui commande !".

Elle adore voir ASAP Rocky dans son rôle de père

Rihanna est encore plus amoureuse du rappeur depuis qu'ils ont fondé une famille. La chanteuse admire sa "pureté' et son "charme" de papa. "Ça m'agace parfois parce que mes fils ont plus d'yeux pour lui que pour moi. Et j'ai envie de leur dire : 'Vous savez qui vient de cuisiner pour vous ? Vous savez que vous êtes sortis de mon ventre ?'", plaisante la star.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

ASAP Rocky et elle veulent vivre le plus normalement possible

Ils ont beau former l'un des couples les plus connus de la planète, Rihanna et ASAP Rocky aspirent à une vie simple, faite de moments de partage. Hors de question de se barricader, malgré la célébrité : "Nous aimons manger avec les gens. Nous aimons faire du shopping eux. Nous aimons nous promener dans la rue comme tout le monde. Je n’aime pas les endroits privatisés. Je ne veux pas qu’on ferme les magasins pour nous. Je n’aime pas la vie de Raiponce. C’est très isolant, très solitaire. Et de quoi est-ce que je me protègerais ? Je laisserais les gens me priver d'une vie que je pourrais vivre".