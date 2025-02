Qui est Monica Barbaro, l'interprète de Joan Baez dans «Un parfait inconnu» et compagne supposée d'Andrew Garfield ?

À 34 ans, la jeune femme compte parmi les nouvelles étoiles montantes d'Hollywood grâce à son interprétation de la reine de la folk Joan Baez dans le film "Un parfait inconnu". Elle serait aussi en couple avec Andrew Garfield.

Vous n'avez pas fini d'entendre parler d'elle. Après plusieurs années passées dans l'ombre, enchaînant les petits rôles dans des publicités et des séries télévisées, Monica Barbaro rencontre enfin le succès qu'elle mérite grâce à son interprétation de l'icône de la folk Joan Baez dans Un parfait inconnu, le biopic sur Bob Dylan, incarné par Timothée Chalamet.

Sa voix cristalline et son regard mélancolique, empreint de sagesse, ont envoûté le public et Joan Baez elle-même, qui a salué sa prestation. En lice pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, une première pour elle, la jeune femme aux longs cheveux de jais touche du doigt son rêve de consécration. Portrait de cette nouvelle étoile montante d'Hollywood.

Un petit rat de l'opéra

Monica Barbaro naît en le 17 juin 1990 à San Francisco, dans une famille d'artistes amateurs aux racines multiples. Sa mère, Heidi Wagner, est d'origine mexicaine, allemande et nicaraguayenne, et son père, Nicholas Barbaro, est d'origine italienne. Dès son plus jeune âge, la petite Monica se destine à devenir danseuse et apprend le ballet classique. Cette discipline lui apprend la rigueur. "J’ai vraiment eu de la chance d’avoir dansé à un jeune âge. Cela m’a appris combien de travail il faut pour devenir compétent dans l'art et sa technique. Même cette simple conscience physique est une chose vraiment utile", confie-t-elle dans un entretien à Harper's Bazaar.

Adolescente, Monica Barbaro suit des études à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York, où elle obtient un diplôme en beaux-arts et en danse. C'est pendant cette période qu'elle se découvre une passion pour le théâtre et le cinéma.

Un premier grand rôle aux côtés de Tom Cruise

Après l'université, la jeune femme n'a qu'une idée en tête : devenir actrice. Elle travaille sans relâche pour y parvenir, enchaînant les heures de cours d'art dramatique et les castings. Elle débute sa carrière avec des petits rôles dans des publicités et des séries télévisées, comme UnREAL sur Lifetime et The Good Cop sur Netflix. Sa vie bascule quelques années plus tard, en 2022, lorsqu'elle décroche son tout premier grand rôle dans Top Gun : Maverick, celui de Natasha Phoenix, une pilote d'élite de la Marine embarquée dans une mission suicide aux côtés de Tom Cruise. Monica Barbaro entre alors dans la cour des grands, celle des acteurs et actrices qui savent tout jouer, et sont prêts à repousser leurs limites physiques et psychologique pour les besoins d'un film.

Ces précieuses qualités et son charisme naturel séduisent instantanément le réalisateur James Mangold, qui l'imagine immédiatement incarner Joan Baez dans son film Un parfait inconnu. Monica Barbaro crève l'écran dans le rôle de la musicienne folk, dont elle saisit parfaitement la douceur et l'intensité. Son interprétation quasi mystique lui vaut d'être nommé pour la toute première fois aux Oscars, dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle.

Une relation amoureuse avec Andrew Garfield ?

Côté vie privée, Monica Barbaro serait depuis peu en couple avec l'acteur Andrew Garfield, une relation amoureuse vécue dans la plus grande discrétion. Selon les informations du magazine américain People, les deux acteurs se fréquenteraient en secret. Ils ont récemment été aperçus assis dans le public de la pièce de théâtre Richard II au Bridge Theatre de Londres, avec Jonathan Bailey dans le rôle titre.

Andrew Garfield and Monica Barbaro went to see Jonathan Bailey’s play. 🎥 pic.twitter.com/vL7EBwsw4d — Film Crave (@_filmcrave) February 20, 2025

Monica Barbaro et Andrew Garfield n'ont pas encore officialisé leur relation... et ne le feront peut-être jamais. En octobre 2024, l'acteur de 41 ans avait en effet déclaré : "Je n'ai jamais parlé de ma vie privée à qui que ce soit, et je ne le ferai jamais, ni ne confirmerai ou infirmerai quoi que ce soit à ce sujet, jamais". Un message qui a le mérite d'être clair !