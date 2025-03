Pourquoi George Clooney ne veut-il plus jouer dans des comédies romantiques ?

En pleine promotion de l'adaptation à Broadway de son film "Good Night and Good Luck", George Clooney a révélé qu'il renonçait définitivement aux comédies romantiques, genre qui l'a pourtant rendu célèbre.

Son charme naturel ne sera plus mis au service de romances faisant fantasmer les foules... À 63 ans, George Clooney tire un trait sur les films romantiques, dans lesquels il était pourtant si à l'aise, et ce, pour une bonne raison. "Je n’essaie pas de rivaliser avec des acteurs de 25 ans. Ce n’est pas mon rôle", a-t-il confié lors d'une interview pour l'émission 60 Minutes, sur la chaîne américaine CBS. Et il n'y aura pas de retour en arrière : "Je ne ferai plus jamais de comédies romantiques", a ajouté George Clooney, déterminé à écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Sa dernière romcom en date est Ticket Paradise, où il donne la réplique à Julia Roberts.

Des films romantiques mettant en scène des femmes matures avec des hommes beaucoup plus jeunes

L'acteur est actuellement en pleine promotion de l'adaptation à Broadway de son film Good Night and Good Luck, nommé six fois aux Oscars en 2006. Le long-métrage raconte le combat d'Edward R. Murrow, le présentateur du journal télévisé de CBS de l'époque, et le producteur Fred Friendly pour faire tomber le sénateur Joseph McCarthy, à l'origine de la terrible chasse aux sorcières. C'est visiblement sur ce genre de projets, plus sérieux et politiques, que George Clooney souhaite désormais se concentrer... à contrecœur ?

Les déclarations de l'acteur laissent entendre qu'il n'y aurait plus la place pour des hommes de son âge dans des comédies romantiques, ce qui n'est pas totalement faux. Les films romantiques mettant en scène des femmes matures qui s'épanouissent amoureusement ou même uniquement sexuellement dans les bras de jeunes hommes n'ont jamais été aussi nombreux. On pense notamment au sulfureux Babygirl, dans lequel Nicole Kidman a une liaison torride avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, à L'idée d'être avec toi avec Anne Hathaway dans le rôle d'une mère célibataire succombant au charme d'un chanteur de 24 ans, mais aussi à Lonely Planet avec Laura Dern et Liam Hemsworth, 27 ans d'écart d'âge, ou encore le dernier volet de Bridget Jones, où Renée Zellweger, 55 ans, tombe amoureuse de Leo Woodall, 28 ans.

La fin du jeunisme à Hollywood ?

Ces longs-métrages contribuent à normaliser les écarts d'âge dans les relations amoureuses entre femmes matures et hommes plus jeunes, un tabou encore bien ancré dans notre société, alors que l'inverse est totalement accepté. Ils montrent que les femmes peuvent continuer à plaire à tout âge (et même davantage après 50 ans) tout en s'épanouissant amoureusement et sexuellement. Ces représentations sont d'autant plus puissantes et nécessaires à Hollywood, où les femmes, passé un certain âge, ont longtemps été reléguées au second plan.

George Clooney, quant à lui, semble avoir compris qu'il n’était plus dans l’air du temps pour ce genre de films, et préfère donc céder sa place.

