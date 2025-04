George Clooney répond à Donald Trump, qui l'a traité d'«acteur de seconde zone»

Invité sur le plateau de "CBS Mornings" ce lundi 21 avril pour parler de sa pièce de théâtre "Good Night, And Good Luck", l'acteur oscarisé en a profité pour répondre aux insultes du président américain.

Le torchon brûle entre Donald Trump et George Clooney, qui partagent leurs désaccords par médias interposés. De passage sur le plateau de CBS Mornings pour parler de l'adaptation à Broadway de son film Good Night, And Good Luck, l'acteur a pour la première fois répondu aux attaques du président américain. Il y a un mois, ce dernier l'avait qualifié "d'acteur de seconde zone" et de "commentateur politique raté" sur le réseau social Truth Social, après la diffusion sur CBS d'un numéro de 60 Minutes consacré à George Clooney.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il s'est battu pour l'élection de Sleepy Joe"

Dans cette émission, l'acteur, ouvertement démocrate, avait notamment rappelé l'importance de la liberté de la presse : "Lorsque les pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif nous font défaut, le quatrième pouvoir doit réussir". Furieux, le locataire de la Maison Blanche ne s'était pas contenté de dénigrer les qualités d'acteur de Clooney : il lui avait également reproché de s'être "battu avec acharnement pour l’élection de Sleepy Joe" avant de le "laisser tomber comme un chien".

L'an dernier, George Clooney avait d'abord apporté son soutien à Joe Biden pour l'élection présidentielle. Mais, face aux doutes sur l'état de santé de l'ancien président, il avait finalement co-signé une tribune lui demandant de se mettre en retrait.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Interrogé par la journaliste de CBS, Gayle King, sur les invectives de Donald Trump, George Clooney a répondu sans détour, tout en gardant son calme : "Je me fiche qu'il me traite d'acteur de seconde zone. Je connais Donald Trump depuis longtemps. Mon travail n’est pas de plaire au président des États-Unis. Mon travail consiste à dire la vérité quand je le peux et quand j’en ai l’occasion. Je suis tout à fait conscient que cela ne plaira pas à certains et qu’ils vont critiquer". Reste à savoir si Trump remettra une pièce dans la machine.