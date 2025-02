Patrick Schwarzenegger accusé d'être un «nepo baby» : l'acteur de «The White Lotus» répond à ses détracteurs

À l'affiche de la troisième saison de "The White Lotus", Patrick Schwarzenegger est accusé d'avoir décroché son rôle grâce à la notoriété de son père, Arnold Schwarzenegger.

Être un "fils de" ou une "fille de" dans le monde du cinéma est-il vraiment une bénédiction ? Depuis qu'il a décroché le rôle de Saxon Ratliff dans la troisième saison de The White Lotus, Patrick Schwarzenegger est la cible de virulentes critiques liées à son nom de famille. Pour beaucoup de fans, le trentenaire a seulement intégré le casting du show grâce à la notoriété de son père, Arnold Schwarzenegger.

Blessé par ces attaques, l'acteur essaie de ne pas s'y attarder. "Bien sûr, c’est frustrant et on peut se sentir piégé et se dire à ce moment-là 'j’aimerais bien ne pas avoir mon nom de famille'. Mais ça ne dure pas longtemps. Je n’échangerais ma vie pour rien au monde. J’ai beaucoup de chance d’avoir la vie et la famille que j’ai, les parents que j’ai et les leçons et valeurs qu’ils m’ont inculquées", réagit-il dans une interview accordée au Times ce dimanche 23 février.

Au cours de cet entretien, Patrick Schwarzenegger confie avoir travaillé dur pour percer dans le monde du cinéma. Le jeune homme a suivi des cours de théâtre pendant plus de dix ans et passé de nombreuses auditions, certaines pour lesquelles il n'a jamais été retenu malgré son nom de famille. Son père Arnold Schwarzenegger l'a toujours poussé à s'accrocher malgré les difficultés. "Ses conseils sont toujours axés sur le travail acharné, une vision à long terme et la carrière. Ma mère (ndlr : Maria Shriver) va plus en profondeur dans ses conseils, en m'inculquant des valeurs de respect, de gentillesse et de savoir-vivre, et en trouvant toujours des moyens de rendre la pareille", confie le jeune homme au Times.

Ses parents l'ont tous les deux encouragé à ne pas se concentrer uniquement sur sa carrière au cinéma et à explorer d'autres projets. "Mon père a toujours été convaincu qu’il ne fallait pas s’enfermer dans une seule case et qu’il y avait des moyens de faire se rencontrer différents univers", explique-t-il. Un positionnement tout à fait naturel pour Arnold Schwarzenegger, ancien champion de bodybuilding devenu une star mondiale grâce au film culte Terminator. Après le sport et le cinéma, Schwarzie s'est lancé en politique et a été gouverneur de la Californie de 2003 à 2011, sous l’étiquette républicaine.

Après avoir joué dans le film Moxie sur Netflix en 2021, puis dans la série policière The Staircase un an plus tard sur HBO Max, Patrick Schwarzenegger entre vraiment dans la cour des grands avec son rôle dans The White Lotus, déjà récompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globes. Il a même pleuré de joie quand il a appris qu’il allait jouer dans la série aux côtés de stars comme Jason Isaacs (Lucius Malfoy dans Harry Potter), Carrie Coon (The Gilded Age), Leslie Bibb (Iron Man, Palm Royale) et Michelle Monaghan (Mission: Impossible 3).